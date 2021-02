Sieraden weg na inbraak, politie zoekt twee mannen

Even na 17.30 uur lopen ze in de buurt van de woning. Een uur later staat iemand met zijn rug naar de beveiligingscamera’s. De bewoners zijn dan weliswaar thuis, maar pas de volgende dag merken ze dat er is ingebroken omdat ze braakschade zien.

De inbrekers blijken onder andere sieraden te hebben meegenomen die niet of nauwelijks in ons land worden aangeboden.

Heb je informatie over de inbrekers of waar de buit nu is? Bel 0800-6070 of (anoniem) 0800-7000. Zaaknummer: 2020547806.

