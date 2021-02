Vorig jaar nog woordvoerder eerste elftal, maar nu moet Gesthuizen weg bij NEC

Dat is opmerkelijk, want vorig jaar was hij nog de woordvoerder van het driemanschap dat de leiding had bij het eerste elftal. Gesthuizen deed dat toen samen met Adrie Bogers en de huidige hoofdtrainer Rogier Meijer.

Na het door corona voortijdig beëindigde seizoen stapte hij over naar NEC onder 18. Eerder was hij al heel succesvol geweest als jeugdtrainer in de jeugdacademie. Zo won hij met NEC onder 17 in 2018 de beker ten koste van Ajax.

Volgens de club is de beslissing genomen om financiële redenen. De trainer uit Millingen was eerder al hoofdtrainer van Achilles'29 en TOP Oss. Hij gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging in het betaald voetbal.

Meer wijzigingen

Er zijn nog meer wijzigingen in de jeugdacademie. Bas van Baar vertrekt naar AZ en Jord Roos naar FC Twente/Heracles. Ook keeperstrainer Dani Centen moet weg. Oud-spelers als Wilfried Brookhuis, Mark Otten, Rutger Worm en Jeffrey Leiwakabessy blijven wel bij de club.