Loodgieter Alex: 'Klanten zijn altijd blij om mij te zien'

"Het is al dagen allejeekes druk." Of: "Al mijn personeel is de hele dag op pad." Dit zijn slechts twee van de vele reacties van loodgieters in Gelderland, als wij een rondje bellen. Na de vriestemperaturen komt voor veel mensen de ellende.

Er is van alles stuk gevroren. Dus moeten loodgieters in de hele provincie vol aan de bak. Zo ook de 63-jarige Alex Patty. Hij maakt rond het middaguur even tijd voor een kort gesprek, want ook hij is druk bij een klant en de volgende wacht al met smart.

"Al dagen ben ik druk met waterleidingen, die door de ijzige kou stuk gevroren zijn. Maar denk ook aan kapotte CV-ketels en daken die lekken. Het is wel veel, maar wij willen nu niemand in de kou laten zitten."

Patty oogt vele jaren jonger dan zijn leeftijd. Al bijna 40 jaar is hij loodgieter. Inmiddels werkt hij alweer zeven jaar voor het kleine installatiebedrijf Janssen in Beekbergen. Met een paar vakmensen bedienen zij klanten in de regio, waarbij er nooit 'nee' gezegd wordt als een paniektelefoontje binnen komt. "Daar doen wij niet aan."

Hard werken en genieten

Al voelt ook hij, dat het nu absoluut topdrukte is. "Daarom heb ik afgelopen weekend een paar uur pauze genomen en ben even gaan schaatsen met de kleinkinderen. Dat was echt genieten. Daarna kon ik er weer vol tegenaan."

Bij Tinus Kleverwal installeert Alex vandaag een speciale radiator, die meer warmte oplevert. En daar is Tinus heel blij mee om meer dan één reden. "Ik heb mazzel dat Alex tijd heeft. En ik ben blij met de extra warmte. Afgelopen dagen merkten wij dat de oude radiator eigenlijk het gewoon niet redde, zodra het echt koud werd."

Gouden tip

"Klanten zijn altijd blij om mij te zien, want ik ben de vakman die problemen komt oplossen." Al weet Alex dat veel problemen voorkomen kunnen worden. Daarom heeft hij een gouden tip: "Zorg dat je CV-ketel regelmatig onderhouden wordt. Zo'n ding gaat ongeveer tien jaar mee, maar goed onderhouden ketels zorgen sowieso bijna nooit voor problemen."

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.