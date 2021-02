Veerpont Hendrikus blijft definitief behouden voor Tiel

Het ging een aantal Tielenaren aan het hart; de oude veerpont van Tiel zou verdwijnen uit het Tielse landschap. Daar staken zij een stokje voor. Er werd een stichting opgericht en men ging in gesprek met de gemeente om de boot voor Tiel te behouden .Dat is gelukt. De Hendrikus moest nog wel worden opgeknapt en de benodigde centjes moesten nog gevonden worden. Ook daar is de stichting in geslaagd.

De boot, die nu nog officieel in eigendom is van de gemeente Tiel, zal op 22 februari worden overgedragen aan de Stichting Tot Behoud Hendrikus. Wethouder Groen zal die dag symbolisch de sleutel overdragen. Men hoopt deze zomer al de Hendrikus in te kunnen zetten voor vaartochten over de Waal. Voor het zover is moet De Hendrikus nog wel de nodige keuringen ondergaan, maar problemen worden er niet meer verwacht. De Hendrikus is na een uitgebreide revisie toe aan een nieuwe toekomst.

De boot kan gebruikt worden voor recreatieve of zakelijke doeleinden om hem zo in stand te kunnen houden. Twee gepensioneerde schippers hebben zich bij de groep aangesloten om hem te besturen. "Tiel heeft nog niks wat dit soort vaarmogelijkheden betreft", zegt secretaris van de stichting Maarten Copper. "Het idee is dat je ofwel opstapt tijdens een vaarroute en helemaal meevaart. Ofwel je stapt op en je kunt elders afstappen met je fiets en terug fietsen of wandelen, wat je wilt."

De Hendrikus voer dertig jaar als voet- en fietsveer tussen Tiel en Wamel tot hij eind 2015 vervangen door het veer Pomona.