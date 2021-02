Bekerkoorts neemt flink toe in Nijmegen, ook bij doelman Mattijs Branderhorst

De doelman was anderhalf jaar lang nummer één onder de lat, maar verloor dit seizoen zijn basisplaats aan Norbert Alblas. "Daar had ik het wel moeilijk mee in het begin. Want ik had het niet echt verwacht. Die anderhalf jaar waren ze best tevreden over mij. Daarna had ik pech. Toen ik eindelijk een kans kreeg, omdat Norbert ziek was, kreeg ik hetzelfde. Toen heeft Job Schuurman zijn kans gepakt en dat heeft hij ook goed gedaan. En ik zou in de beker keepen, maar de eerste wedstrijd tegen amateurs werd afgelast en daarna werden we vrijgeloot."

Ontwikkeling als keeper

En dus keepte Branderhorst pas vorige maand in de beker tegen Fortuna Sittard zijn eerste officiële wedstrijd van dit seizoen. "Ja, dat was wel lekker en het ging ook goed. Ik ben ook niet bij de pakken neer gaan zitten als tweede doelman. Ik heb de tijd goed gebruikt om me verder te ontwikkelen, ook met een andere keeperstrainer Marco van Duin. We hebben gewerkt aan het voetballende gedeelte en met de medische staf is er een specifiek keeperskrachtproject ontwikkeld. Dat hebben we twee keer per week gedaan en eens in de acht à negen weken worden we getest. Daaruit bleek dat ik me enorm heb verbeterd. Ik voel me ook sterker en mijn reach en mijn afzet bij het springen zijn beter geworden. Dat merkte ik ook toen ik keepte tegen Fortuna."

Podium

Tegen VVV mag de doelman uit Tiel het eindelijk weer laten zien. "Het is voor iedereen bijzonder, maar voor mij nog net iets heftiger. Ik vind dat ik bij de beste vijf keepers van de eerste divisie hoor. Maar ik had geen podium om dat te laten zien. Nu kan dat dus eindelijk weer. Het is toch anders dan in de competitie. Nu leef ik veel meer naar het moment toe. En ik kan er al lang naartoe leven door die afgelaste wedstrijden."

Klein trainingskamp

NEC gaat overnachten in Almelo. "We moeten natuurlijk uitwijken naar een ander veld, dan is het fijn om daar ook te trainen. En het is best ver, dus is het beter om daar dan ook te overnachten. Dat is goed voor het teamgevoel. Zeker voor belangrijke wedstrijden is zo'n klein trainingskamp prima. Je moet dit niet iedere keer doen, dan heeft het geen effect meer."

Mattijs Branderhorst krijgt weer een kans om zich te tonen. Foto: Omroep Gelderland

De beker leeft ook bij de fans, heeft Branderhorst al gemerkt. "Voor de wedstrijd tegen Fortuna had een groep supporters al spandoeken opgehangen en werd er vuurwerk afgestoken. Met de boodschap om er alles aan te doen, zodat we tegen Vitesse zouden kunnen spelen. Het is nu extra mooi voor de club en vooral voor de supporters als dat ook echt gaat gebeuren in de halve finale. Want spelen tegen Vitesse is echt iets wat je mee moet maken, als je NEC'er bent. In mijn tijd bij Willem II vertelde Ruud Boymans dat hij ooit scoorde voor NEC, toen ze wonnen van Vitesse. Dat was zo mooi, hij kreeg het hele weekend alleen maar complimenten. Maar we moeten nog niet teveel naar Vitesse kijken, eerst VVV."

Toekomst ongewis

Mattijs Branderhorst heeft een aflopend contract bij NEC, net als Norbert Alblas. "Het is te vroeg om daar iets over te zeggen. We hebben nog geen gesprekken gevoerd. Maar ik wil graag weer eerste doelman zijn of het idee hebben dat ik de concurrentiestrijd aan kan gaan. Ik wil zoveel mogelijk en zo snel mogelijk spelen. Als dat niet bij NEC kan, moet ik verder kijken. Je moet als doelman op deze leeftijd veel vlieguren maken."

