NEC waarschijnlijk met Barreto in bekerclash met VVV

De ervaren middenvelder komt in de plaats van de geschorste Dirk Proper. Barreto viel in de thuiswedstrijd tegen Jong Utrecht sterk in. Hij kreeg tegen MVV geen basisplaats, mede ook om hem te sparen voor de bekerclash met VVV.

Ook Elayis Tavsan staat waarschijnlijk aan de aftrap in plaats van Thomas Beekman. "VVV speelt achterin vrij gesloten, dus we hebben spelers nodig die met een actie iets open kunnen breken", verklaart trainer Rogier Meijer. Daarvoor lijkt Tavsan, de laatste wedstrijden bankzitter, heel geschikt.

Al naar Almelo

NEC reist dinsdagmiddag al af naar Almelo en gaat dan trainen in het stadion van Heracles, waar het duel wordt gespeeld. "Wij zijn daar te gast en kennen het stadion niet", legt de trainer uit. "We hebben de afgelopen week niet echt gewoon kunnen trainen door de vorst en de sneeuw. We kunnen daar wennen aan het kunstgras en aan het stadion. En als we daar toch al zijn, blijven we daar ook."

Focus

Dat ziet Meijer als een voordeel. "Ja, dat is meteen een mooie voorbereiding op de wedstrijd. We kunnen zo echt iets creëren. We willen het niet te beladen maken, maar wel echt focussen. Het leeft bij de spelers en zo geven we ze iets extra's. Ik heb de jongens ook gezegd dat je niet zo vaak de kans krijgt om de halve finale van de beker te halen. En dan ook nog Vitesse treffen, echt een mooi affiche."

Tekst gaat verder onder de foto.

NEC-trainer Rogier Meijer. Foto: Broer van den Boom

Zelf reikte Meijer als speler nooit verder dan de kwartfinales. "Nee, en verder in de spelersgroep zit er ook niet veel beker-ervaring. Rens is wel eens zo ver gekomen, maar die is er nu niet bij door een schorsing. Edgar heeft wel de finale van de Olympische Spelen gehaald. En assistent Ron de Groot de bekerfinale. Maar voor de rest zijn we echt groentjes op dit gebied. Daarom moeten we er ook zeker van genieten."

Geen angst, wel respect

Angst voor VVV is er zeker niet. "We hebben tegen Fortuna Sittard laten zien, dat we meekunnen met een ploeg uit de eredivisie. Dat geeft vertrouwen. We zijn niet bang voor VVV, maar we hebben wel respect voor hun kwaliteiten. Want ze draaien een heel goed seizoen."

Van der Sluijs terug

Rens van Eijden is er dus niet bij, evenals Proper is hij geschorst. Terrell Ondaan ontbreekt vanwege een spierblessure. Joep van der Sluijs zit na twee maanden weer bij de wedstrijdselectie, hij is hersteld van zijn knieblessure. Mattijs Branderhorst staat volgens afspraak in het doel bij bekerwedstrijden.

Vermoedelijke opstelling

Branderhorst; van Rooij, Odenthal, Bukusu, El Karouani; Okita, Vet, Barreto, Bruijn; Janga, Tavsan.