Spoorwerkzaamheden Apeldoorn uitgesteld door winterweer

Alle geplande werkzaamheden zijn uitgesteld, want het is voor ProRail alles of niets. Aan het begin van de buitendienststelling worden namelijk sporen en wissels verwijderd en als daarmee gestart wordt, moet alles worden afgemaakt, onder meer omdat de indeling van de sporen anders wordt.

Vorst in de grond

Door vorst in de grond kan de aannemer de benodigde kwaliteit en planning niet garanderen. Het risico op uitloop van de werkzaamheden is veel te groot en dit heeft forse gevolgen voor reizigers en omwonenden. Daarom is besloten de werkzaamheden te annuleren.

Kleine werkzaamheden in laatste weekend

Afhankelijk van het weer wordt er van zaterdag 27 februari tot maandagochtend 1 maart mogelijk wel gewerkt. Dan wordt er onderhoud aan de sporen en wissels uitgevoerd. Dat is nodig om in ieder geval betrouwbaar treinverkeer te houden. Het is nu nog niet bekend wanneer de overige grote werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Gevolgen treinverkeer

Tijdens de werkzaamheden zouden er geen treinen rijden maar bussen. Want de planning van vervoerders was uiteraard al volledig ingericht op de werkzaamheden. Het is heel lastig om zo’n planning voor het treinverkeer terug te draaien. Zeker op zo’n korte termijn.

Het lukt NS echter wel om Sprinters te laten rijden tussen Apeldoorn en Deventer. Arriva rijdt tussen Apeldoorn en Zutphen zijn normale dienstregeling. Busvervoer is hierdoor niet nodig. Alleen in het weekend van 27 en 28 februari is geen treinverkeer mogelijk en rijden er wel bussen.