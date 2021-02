Veiligheidsregio's niet voorbereid op afschaffen van avondklok

Het Veiligheidsberaad is verrast door de uitspraak van de rechtbank dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Dat laat een woordvoerder van alle voorzitters van de Veiligheidsregio's weten aan Omroep Gelderland. Het is nog onduidelijk wat het vonnis precies betekent.

Het Veiligheidsberaad wil nog niet inhoudelijk reageren op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag, die dinsdag een streep zette door de avondklok. Omdat er nog veel onduidelijkheid is, wacht het Veiligheidsberaad - waar burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen voorzitter van is - op een reactie van het kabinet. Wel is duidelijk dat de veiligheidsregio's in ons land niet voorbereid zijn op het afschaffen van de avondklok.

Geen noodsituatie

De rechtbank oordeelde dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat die is ingevoerd via een bijzondere wet die de mogelijkheid biedt om in noodsituaties regels in te voeren zonder vooraf overleg met de Eerste en Tweede Kamer. Volgens de rechter was er echter geen sprake van ‘zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden’, wat bijvoorbeeld wel het geval is bij een dijkdoorbraak.

Zo was de avondklok voor de invoering al vaker besproken. Omdat de avondklok de vrijheid van mensen beperkt, was er volgens de rechtbank ‘een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces’ nodig.

De rechtbank in Den Haag legt uit waarom de avondklok moet worden opgeheven:

De Nederlandse staat kan in hoger beroep tegen de uitspraak, maar dat heeft volgens een woordvoerder geen opschortende werking. Dat betekent dat de avondklok per direct moet worden opgeheven en dus dinsdagavond al niet meer geldt.

Ministers zitten bij elkaar

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen van het vonnis zijn en of het kabinet in hoger beroep gaat. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestudeert de uitspraak nog en overlegt met de landsadvocaat, zegt een woordvoerder van het departement.

Momenteel zitten de meest betrokken ministers bij elkaar op het ministerie van Algemene Zaken om over de corona-aanpak te praten.

Politiebond: nog veel vragen

De uitspraak van de rechtbank zorgt ook voor veel vragen bij de politie. "We weten nog niet wat dit betekent voor het handhaven van de avondklok", zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB), "maar we houden ons aan rechterlijke uitspraken".

Het is nog niet bekend wat het vonnis betekent voor de agenten die ingeroosterd zijn om de avondklok dinsdagavond te handhaven. "Het vonnis negeren kan niet." Dat betekent dat de politie naar alle waarschijnlijkheid geen boetes meer kan uitschrijven, 'tenzij er andere wettelijke mogelijkheden zijn'.

Verder vraagt Struijs zich af wat voor invloed het heeft op de tienduizenden boetes die al uitstaan. "En wat het betekent voor de bestrijding van de gezondheidscrisis." Hij benadrukt dat het vonnis het vertrouwen van de burgers in de aanpak van de coronacrisis aantast.

