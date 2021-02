42 pagina's om Hoge Raad te overtuigen van herziening Arnhemse Villamoord

Twee weken geleden adviseerde de advocaat-generaal dit niet te doen. Het negatieve advies betekent dat de kans klein is dat rechters de omstreden zaak nogmaals tegen het licht houden. Maar de veroordeelden en hun advocaten geven het nog niet op.

Bewoonster doodgeschoten

Bij de zaak die bekend staat als de Arnhemse Villamoord, werd in 1999 in een villa aan de Apeldoornseweg de bewoonster doodgeschoten bij een - mogelijk - mislukte woningoverval. Een vriendin die op bezoek was werd ook beschoten, maar overleefde het.

Kort daarna werd een groep van negen mannen aangehouden voor de moord. De mannen hebben altijd ontkend. Eén heeft er uiteindelijk wel een bekentenis afgelegd, maar hij zegt nu dat dit onder dwang is gebeurd en dat de bekentenis vals was. Op videobanden van de verhoren is te zien hoe de verdachte destijds onder druk is gezet. De mannen zeggen onterecht vast te hebben gezeten en strijden voor eerherstel.

Grote teleurstelling

In totaal dienden acht veroordeelden het verzoek tot herziening in. Zo ook de nabestaanden van de veroordeelde Dave, die destijds kort na zijn veroordeling in zijn cel zelfmoord pleegde. Advocaat Paul Acda staat een aantal veroordeelden bij in hun zaak. In een herziening moet sprake zijn van een zogeheten 'novum', een nieuw feit. Volgens Acda is dat de ingetrokken bekentenis van één van de mannen.

Het advies werd twee weken geleden bij de Hoge Raad in Den Haag door de advocaat-generaal uitgesproken in het bijzijn van drie veroordeelde mannen en hun advocaten. Maar de korte zitting was een flinke teleurstelling voor de betrokkenen, want de advocaat- generaal ziet er geen novum in en adviseert de Hoge Raad om het verzoek om herziening dan ook af te wijzen. "Onvoorstelbaar", zei Acda na afloop. "Maar wij mogen nog op dit advies reageren en dat gaan we ook zeker doen. "

Kleine kans

En die reactie is nu klaar. De afgelopen twee weken is er bijna non-stop aan gewerkt aldus de Roermondse advocaat. "En de laatste dag zelfs tot 4 uur 's nachts." In de 42 pagina's reageert de advocaat op het advies van de advocaat-generaal en legt hij opnieuw uit waarom er volgens hem wel sprake is van een nieuw feit.

Daarnaast beweert hij dat het gerechtshof in Arnhem in 2000 over onvoldoende specialistische kennis heeft beschikt bij het beoordelen van de zaak. "Ook door de ACAS (Adviescommissie Afgesloten Strafzaken) is onderzoek gedaan naar deze zaak en die hebben alle videobanden bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de bekentenissen van verdachte Ömer hoogstwaarschijnlijk vals waren", aldus Acda. "Binnen de ACAS zitten ook deskundige rechtspsychologen, dus dit oordeel is veel waard."

Hij haalt ook andere rechtszaken aan die door de Hoge Raad zijn behandeld, zoals de zaak over 'de zes van Breda' over een moord op een Chinese restauranthoudster in 1993.

De vraag blijft of de reactie van de advocaat de Hoge Raad kan overtuigen, want in de meeste gevallen volgt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal op. Dat zullen we over ongeveer twee maanden weten, want de uitspraak van de Hoge Raad staat vooralsnog gepland voor 20 april.

