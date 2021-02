Apeldoorn lijdt miljoenenverlies door sluiting Hoenderloo Groep

Deze zomer sloot de Hoenderloo Groep zijn deuren. Het immense terrein van 75 hectare ging in de verkoop. De gemeente Apeldoorn bezat zelf ook grond (1,8 hectare) met daarop een gymzaal, sporthal en twee scholen. Eind 2020 verkocht zorginstelling Pluryn haar deel voor een onbekend bedrag aan de Apeldoornse familie Vos - tevens de eigenaren van EuroParcs.

Fiks gat door Pluryn

Apeldoorn besloot daarop het eigen deel ook te verkopen. Nieuwe eigenaar is de Amsterdamse vastgoedinvesteerder Emmagroep. Die kocht het als hoogste bieder voor 2,5 miljoen euro. Maar in de boeken staat het geheel voor 8,7 miljoen euro. Het verschil tussen die twee bedragen is 6,2 miljoen euro. En dat betekent verlies voor de gemeente.

Een woordvoerder legt uit dat Apeldoorn op verzoek van Pluryn investeerde voor de lange termijn. In de veronderstelling dat de gebouwen nog vele jaren zouden worden gebruikt. Niets bleek minder waar: eind 2019 maakte Pluryn bekend dat ze de Hoenderloo Groep wilde sluiten. Daardoor kan de gemeente het terrein niet meer 'afboeken', met als gevolg een fiks gat in de boekhouding.

'Dit betekent versnippering'

Dat de gemeente zijn stuk van de hand doet aan de hoogste bieder, vindt Wouter Vos 'onbegrijpelijk'. Samen met zijn vader en broer kocht hij het leeuwendeel van het terrein. Het stuk van de gemeente wilden ze er best bij hebben, maar dat kan nu niet meer. "Blij worden we hier niet van, want dit betekent versnippering. Dit zal de plannen niet bespoedigen."

Op dit moment huisvest de familie Vos tijdelijke huurders en zorginstellingen die gebruikmaken van de panden. Uiteindelijk willen ze met een plan komen waar de gemeente én inwoners van Hoenderloo mee kunnen leven. Dat plan moet de gemeenteraad goedkeuren. Er moet bovendien rekening worden gehouden met beschermde natuur.

Woningen hebben de voorkeur

Die andere nieuwe eigenaar, de Emmagroep, is blij met zijn aankoop. Woordvoerder Jan Wieger van der Linden vertelt dat het bedrijf zich specialiseert in woningbouw, van sociale huur tot vrije segment. De voorkeur voor ontwikkeling van het terrein gaat dan ook uit naar woningbouw. Maar opnieuw is het de raad die het laatste woord heeft.

Daarom gaat de Emmagroep eveneens met gemeente en inwoners om tafel: "Wij zullen daarnaast contact opnemen met de familie Vos. Een plan hebben we nog niet, maar we willen in goede harmonie iets ontwikkelen."

Waarom niet maatschappelijk?

Fractievoorzitter van Lokaal Apeldoorn Peter Messerschmidt wil uitleg van het college waarom er is gekozen voor verkoop. "Kon het niet in bezit blijven voor maatschappelijke doeleinden?", vraagt hij zich af. Dat vraagt ook fractievoorzitter Sunita Biharie van de SP zich af. Zij had graag de zorg terug zien komen.

Dat het terrein nu 'versnippert', zoals Wouter Vos het noemt, daar is Messerschmidt niet bang voor. "De raad heeft voor de toekomst van het Hoenderloo-terrein meegegeven dat wij daar iets van zorg willen terugzien. Als de nieuwe eigenaren met plannen komen, kijkt de raad daarnaar. Pas daarna maken we een beslissing."

Kwaad en kwader

Dat vindt SP'er Biharie wat 'gemakkelijk': "Nu heb je er niets meer over te zeggen, behalve in de raad. Anders had de gemeente nog een vinger in de pap gehad. We hadden moeten kijken of we zorg konden realiseren op het deel dat nu verkocht is. Want als raad sta je soms voor een voldongen feit, waarbij je moet kiezen tussen kwaad en kwader."

De toekomst van het gehele terrein zal vooral hangen op een bestemmingsplan. Dat bepaalt of er recreatie, wonen of juist zorg mogelijk is. Op dit moment hangt het label 'zorg' aan het overgrote deel van het Hoenderloo-terrein. Huizen bouwen kan dus niet. Afhankelijk van de plannen kan dat veranderen. In de komende jaren moet er meer duidelijkheid komen.

