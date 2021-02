'Ik dronk een krat bier per dag', Eric heeft zijn leven weer op de rit

Voor Eric Velthuizen is dat geen nieuws. Als stichting 't Broek Omhoog hem geen structuur en dagbesteding had geboden, was hij er nu misschien zelfs niet meer geweest, is hij overtuigd. "Ik denk dat ik mezelf dan kapot had gezopen", vertelt Eric die met een drankverslaving kampt. "Ik dronk een krat bier per dag en at bijna niets." Nu leert hij voor fietsenmaker.

Bij dat initiatief in de Arnhemse wijk 't Broek komen mensen met verschillende behoeften en doelen, legt projectleider Winny van Bakel uit. "Sommige mensen proberen we te ondersteunen om door te stromen naar een betaalde baan. Maar het kan ook zijn dat inwoners hier gewoon hun plek hebben gevonden en samenwerken aan allerlei activiteiten." Zo wordt er gekookt, geklust of krijgen nieuwkomers hulp met hun taalles.

'Meerwaarde moeilijk aan te tonen'

't Broek Omhoog is een voorbeeld van een sociale wijkonderneming. Die zijn er in allerlei soorten en maten en voor verschillende doelgroepen. Ze hebben gemeen dat het vanuit de bewoners komt en iets bijdragen op het gebied van participatie of ontmoeten, licht wethouder Martien Louwers toe.

"Vaak vinden we dat belangrijke initiatieven, maar is de meerwaarde moeilijk aan te tonen", vervolgt de wethouder. "Daarom onderzoeken we nu vier jaar lang wat het effect is voor bewoners." Dat is volgens Louwers belangrijk om te weten, omdat het dan makkelijker wordt om daarin te investeren.

Nu blijkt onder meer al dat dit soort initiatieven bewoners bereiken die de gemeente niet goed bereikt, ziet Louwers. "Bewoners gaan meer meedoen. Ze voelen zich minder eenzaam en daardoor gezonder. Dus je ziet echt een heel positief effect."

Direct extra financiën

Maar dat wisten wij natuurlijk al, zegt Winny met een knipoog. "Toch is het fijn om dat nu ook te kunnen laten zien." En volgens Winny krijgt ze ook direct boter bij de vis. "Wij waren al heel lang op zoek naar extra financiële middelen om ook in de avonden en weekenden open te kunnen. Dat is nu gelukt, dus dat gaat vanaf maart gebeuren", vertelt ze vol trots. "Ik vermoed toch dat het onderzoek daaraan heeft bijgedragen."

