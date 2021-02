Circus uit de brand geholpen door pretpark

"Vorige week kwamen ze: 'We hebben geen water meer. We kunnen onszelf niet meer goed douchen, ons niet meer wassen'", aldus Han Groot Obbink, directeur van Wunderland Kalker. "Ze staan hier met alle families en dieren. Toen hebben we gezegd: 'We zorgen dat we een paar hotelkamers voor jullie vrijmaken'. Dan kunnen ze zichzelf wassen en dat is ook lekker voor de kinderen. Daarnaast hebben we hier ook genoeg wasmachines staan, zodat ze ook hun kleren kunnen wassen en zo helpen we hen een beetje." Directeur Roman Zinnecker van Circus Maximum is blij met de hulp van het pretpark en denkt dat andere circussen het zwaarder hebben: "Zij staan ergens op een plein en weten niet waar ze naar toe moeten. Sommige steden zeggen dat ze weg moeten van het plein, omdat deze op een andere manier gebruikt wordt. We zijn echt heel blij dat we, in deze zware tijd, hier bij Wunderland Kalkar mogen staan."



De geplande, grensoverschrijdende, kersttournee van Circus Maximum werd afgeblazen door de coronacrisis. Bij Wunderland Kalkar kunnen de circusartiesten alsnog werken. Want nadat ze eerder al meewerkten aan de winter drive-through, opent eind februari een 'safari drive-through' waarbij bezoekers vanuit de auto een kijkje achter de schermen bij het circus krijgen. "Dat is voor ons heel belangrijk, omdat we geen uitzicht hebben op inkomsten", aldus Zinnecker. "We hopen dat we hiermee een beetje inkomsten generen. Zodat we hiermee de mensen kunnen betalen, voor de dieren kunnen zorgen, onderhoud kunnen uitvoeren en de verzekering kunnen betalen."



'Dieren zijn hun leven'

Directeur Groot Obbink van het pretpark is in ieder geval enthousiast: "Kom voorbij, kijk hoe de mensen hier leven en kijk hoe ze omgaan met de dieren. Daar is natuurlijk altijd veel om te doen. Maar als je ziet hoe zij met de dieren omgaan en hoe goed ze verzorgd worden, het is gewoon een soort boerderij. Die dieren zijn hun leven."





