Raadsleden uit Heerde stemmen vanuit de auto over nieuwe wethouder

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Present." Fractievoorzitter Bram Horst van de PvdA Heerde zit om zeven uur 's avonds klaar achter zijn keukentafel. Via zijn tablet ziet hij de andere raadsleden en de burgemeester, die de vergadering opent. Digitaal, zoals dat het afgelopen jaar elke keer is gebeurd. Maar dit keer gaat het anders. Na een paar minuten schorst burgemeester Jan Willem Wiggers de vergadering. Horst pakt een envelop die hij heeft klaarliggen, loopt naar buiten en stapt in de auto.

Schriftelijk en anoniem

"We moeten vandaag stemmen over een nieuwe wethouder", legt hij uit. "Dat moet schriftelijk én anoniem, dus heeft onze griffier een stemstraat gecreëerd bij het gemeentekantoor. Daar ga ik nu naartoe."

Het idee komt dus van griffier Erik Lankman. "We moesten even puzzelen", vertelt hij, terwijl de eerste gemeenteraadsleden met de auto het terrein op rijden. "Want dankzij een tijdelijke wet kunnen we nu wel digitaal vergaderen, maar een stemming over een persoon kan niet digitaal." Hij houdt de container schuin, zodat het volgende raadslid daar gemakkelijk zijn envelop in kan gooien.

Stembriefje persoonlijk afleveren

"Die tijdelijke wet biedt twee mogelijkheden: óf raadsleden komen zelf hun stembriefje afleveren, óf de bode moet ze bij alle raadsleden ophalen. Dat laatste kost nogal wat tijd, dus wij hebben voor de eerste variant gekozen. En daarbij willen we niet alle raadsleden bij het gemeentekantoor naar binnen laten komen, dus hebben we een stemstraat gecreëerd."

Het is een bijzonder gezicht, hoe alle raadsleden een voor een vanuit hun auto een envelop in de container gooien. Eén raadslid is zelfs dapper genoeg om op de fiets de regen te trotseren. "We hebben iedereen afgelopen weekend een envelop en een stembriefje thuisgestuurd", legt Lankman nog uit. "Dat hebben ze ingevuld, en die envelop leveren ze nu gesloten in."

Bram Horst is de laatste van de raadsleden die zijn stembriefje inlevert. "Het is een noodoplossing, maar wel een heel goede oplossing", vindt hij. Dan moet hij weer naar huis, want om acht uur zal de vergadering verdergaan. "Er ligt nog wat sneeuw, dus ik zal voorzichtig terugrijden."

Ook tijdens de Tweede Kamerverkiezingen?

Verschillende gemeenten willen zulke stemstraten ook creëren voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Lankman heeft z'n twijfels over de efficiëntie daarvan. "We hoefden nu maar zestien enveloppen te openen, maar dat kostte al erg veel tijd. Bij de verkiezingen in maart zijn dat er natuurlijk nog veel meer. Dat gaat allemaal erg lang duren."

Als om acht uur iedereen weer thuis is, en de stemmen zijn geteld, blijkt dat Stephan Nienhuis is ingestemd als nieuwe wethouder. De rest van de vergadering vindt, zoals altijd het afgelopen jaar, digitaal plaats.