Kapster Patricia heeft hoop na Duitse heropening

Zo’n elf weken mogen de handen al niet in het haar. “Het enige dat we kunnen doen is een persoonlijk kleurpakket samenstellen”, legt Patricia uit. Maar er is hoop: “De overheid heeft namelijk ook naar Duitsland gekeken toen de deuren dicht moesten, dan moeten ze nu ook wel het omgedraaide gaan doen. In België zijn de kappers ook weer open.”

Klanten naar de Duitse kapper?

In Nederland is nog niet bekend of de kappers open mogen vanaf maart, maar bang om klanten te verliezen aan de kappers in Duitsland is Patricia niet. “We gaan wellicht wat klanten verliezen, maar wij hopen en verwachten dat ze op ons blijven wachten.”

“We zitten al 33 jaar in Groesbeek en hebben een trouwe klantenkring. Die hebben we straks ook heel hard nodig”, aldus Patricia. “Voor de klant is het ook moeilijk, want het duurt nu wel erg lang. We zijn in ieder geval blij voor de Duitse kappers dat de deuren straks weer open mogen. De kapper is ook belangrijk voor de mentale gezondheid.”

Spaarpotje

Net als in andere sectoren merkt Patricia dat het zwaar is om te ondernemen in de coronatijd. “Maar ik wil direct zeggen dat het voor de horeca veel zwaarder is hoor. De steunmaatregelen zijn alleen wel ‘raar ingericht’, een druppel op de gloeiende plaat.”

Verslaggever Michiel Fukking zocht Patricia op:

Om te laten zien dat de kappers graag open willen, houden zij donderdagavond een landelijke actie waarbij de lampen in de salons blijven branden. Om te tonen dat het ‘licht aan gaat voordat het uitgaat’. Een goede zaak, vindt Patricia. "Want ons pensioen, ons spaarpotje, daar vallen we nu op terug.”

