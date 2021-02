'Onacceptabel', 400.000 euro weg bij chronisch zieken in Wageningen

Wageningen gaat snijden in tegemoetkomingen voor chronisch zieken. De gemeente wil met een 'versobering' 400.000 euro per jaar besparen. Dat staat in plannen die de gemeenteraad maandagavond besprak. De Cliëntenraad vindt het plan onacceptabel.

Nu krijgen chronische zieken met een laag inkomen geld van de gemeente om hun ziektekosten (deels) te kunnen betalen. Maar volgens de gemeente overlapt die regeling andere regelingen waardoor mensen vaak dubbelop geld ontvangen. De grootste kostenposten voor chronisch zieken zouden al gecompenseerd worden met andere regelingen, stelt de gemeente.

Versoberde voorziening

De ruime tegemoetkoming vanuit de gemeente vervalt daarom per 2022. Wageningen gaat vervolgens met maatwerk bekijken hoeveel resterende extra zorgkosten iemand heeft en in hoeverre de gemeente die kan compenseren.

"In 2021 ontvangen alle chronisch zieken een inlichtingenformulier om hun kosten op te geven, zodat we daarmee goed zicht krijgen op hoe we een versoberde voorziening voor chronisch zieken kunnen inrichten", staat in de gemeentestukken.

Het plan is onderdeel van een pakket aan bezuinigingen die de gemeente Wageningen wil doorvoeren om financieel gezond te blijven.

Onacceptabel

De Cliëntenraad Samenleving Wageningen, die de gemeente advies geeft over zorgbesluiten, vindt het voorstel 'onacceptabel'. "Het doet de Cliëntenraad pijn" omdat het voorstel "juist van de mensen die in armoede leven de meest kwetsbare zal treffen, namelijk hen die ook nog chronisch ziek of gehandicapt zijn", staat in een brief aan de gemeente.

Volgens de Cliëntenraad zijn er weliswaar andere regelingen, maar blijven er voor minima nog veel kosten over die direct of indirect samenhangen met de ziekte of de handicap. Als voorbeeld worden vervoerskosten of dieetkosten genoemd.

Gemeenteraad

In de gemeenteraad klonken maandagavond ook kritische geluiden over dit specifieke bezuinigingspunt. Het college gaat zich nu over die feedback buigen en komt in april met een geüpdatet voorstel. Hetzelfde geldt voor de bezuinigingsplannen voor de binnenstad. Ook daarover zal het college zich opnieuw buigen.