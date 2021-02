Melle schaatste de hele Elfstedentocht: 'Het ijs was megaslecht'

Pas een paar dagen had Melle dit jaar op de schaats gestaan. Toch voltooide hij zondag de 200 kilometer door Friesland. "In 2012 heb ik de tocht ook geschaatst, maar toen lag het ijs er veel beter bij."

Om klokslag 6.00 uur vertrok de Arnhemmer, die zich meer wielrenner dan schaatser noemt, vanuit Leeuwarden. Hij kon lang niet overal schaatsen en viel ook geregeld. Maar met het nodige kunst- en vliegwerk haalde hij de eindstreep.

Dat was ruim 15 uur na zijn vertrek. Om 21.10 uur was Melle terug in Leeuwarden. De strijd tegen de avondklok won hij dus niet. "Dat was best lastig", vertelt de Arnhemmer. "Op een gegeven moment heb ik maar besloten dat ik een eventuele boete zonder mopperen zou accepteren. Ik wilde de tocht voltooien."

Het was volgens hem zo zwaar, dat het niet lukte om 'op tijd' binnen te komen. Ter vergelijking: in 2012 haalde hij na tien uur de finish. "Het ijs lag er toen echt top bij."

Melle (met roze muts) tijdens zijn bare tocht. Foto: Omroep Gelderland

Bij de eindstreep in Leeuwarden werd Melle toegejuicht door een groep fanatieke Friezen. "De schaatskoorts is daar echt enorm." Ook de laatste winnaar van de échte Elfstedentocht, in 1997, Henk Angenent stond zondag op het ijs. Maar Angenent voltooide de tocht niet. Hij gaf aan dat dat niet mogelijk was. "Ik ben het bewijs dat het wel kon", zegt Melle trots.

Een dag later voelt hij zijn enorme inspanning. "Ik kon amper uit bed komen", vertelt hij. "Mijn rug en mijn nek doen echt ontzettend veel pijn en mijn voeten zijn helemaal stuk." Toch heeft hij niet veel tijd om te herstellen. "Ik moet morgen gewoon werken", zegt hij nuchter. "Maar dat gaat me wel lukken hoor. Ik had alleen vandaag, maandag, vrij genomen."

Melle (met roze muts) in actie. Foto: Omroep Gelderland

Op de vraag wat de mooiste tocht was, die in 2012 of die van 2021, heeft Melle wel een antwoord. "Die van 2012 was een van de mooiste dagen in mijn leven ooit. Gisteren was het zo speciaal en zo zwaar. Echt heroïsch, dat ga ik nooit meer vergeten."