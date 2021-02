Kinderen weer een dag thuis, dit keer door ijzel

Meerdere basisscholen in Gelderland moesten maandag weer hun deuren sluiten. Dit keer niet door corona, maar door ijzel. Ze moesten een dag dicht, nadat ze de week ervoor na lange tijd weer open mochten. Uiteindelijk viel de ijzel mee, mede door preventief zout strooien van de gemeenten. Toch was het volgens sommigen een verstandige keuze.

"Code rood wordt niet voor niets afgegeven", vertelt Jan-Willen Korlaar, directeur van christelijke basisschool de Appelgaard in Nijkerk. "We hebben de school gesloten vanuit voorzorg. Code rood is ‘maatschappij ontwrichtend’ en ijzel is verraderlijk. Vanuit m’n gevoel vind ik het niet prettig: het liefst heb je gewoon kinderen om je heen. Maar ik vind het wel een verstandige keuze."

"We zijn ons bewust dat het niet fijn is voor de ouders dat de scholen weer sluiten", vertelt hij verder. "Maar willen niet dat mensen brokken maken, dan zijn we verder van huis. Het is echt een dilemma, een spagaat waar je inzit. We kijken per situatie wat de juiste afweging is."

Creatieve oplossingen

Gelukkig hebben veel ouders geleerd hoe ze hun kinderen bezig kunnen houden op een vrije schooldag. Sandra Bast uit Driedorp bijvoorbeeld: zij heeft twee kinderen die op de Appelgaard zitten, en ze zorgt ervoor dat ze thuis blijven leren: "Als ze bijvoorbeeld een spelletje spelen, kom ik naar ze toe en zeg dat als ik straks weer bij ze kom, ze een paar tafels moeten kennen. Daarnaast verzinnen we andere creatieve oplossingen om aan het leren te blijven."

Bast vindt het dus niet erg als er een dag uitvalt, maar ze snapt dat het voor andere ouders wel lastig kan zijn. "Voor ons is er altijd wel een oplossing. Oma woont bijvoorbeeld om de hoek, dus de kinderen kunnen ook bij haar terecht. Maar niet iedereen heeft dat." Gelukkig mogen kinderen die geen krokusvakantie hebben op dinsdag gewoon weer naar school.

