Wolves willen komend ijshockeyseizoen van start gaan

“The Wolves are back”, zo is te lezen in de video die op de nieuwe socialmediakanalen van de Nijmegen Wolves te zien is. In de video worden nieuwsberichten over de terugkeer van de wolf in Nederland in korte successie afgespeeld. De video eindigt met de eerdergenoemde tekst en het nieuwe logo. Hiermee wordt de terugkeer van de wolf gelinkt aan de terugkeer van het Nijmeegse ijshockeyteam.

Fanschare

Op de Instagram heeft het team de middag na de bekendmaking al ruim 100 volgende fans verzameld en op hun Facebook zijn dat er zo’n 300. Volgens eerdere berichten is het de bedoeling dat het nieuwe team bij het begin van het volgende ijshockeyseizoen klaar is om op het ijs te stappen.