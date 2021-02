Weer corona in Blueband-bajes in Arnhem

In de Penitentiaire Inrichting (PI) in Arnhem is een gedetineerde positief getest op het coronavirus. Dat meldt een woordvoerder van de zogenoemde Blueband-bajes.

De gevangene is in isolatie in zijn eigen cel. Hij krijgt dagelijks bezoek van een verpleegkundige. De gedetineerde verblijft op een afdeling met totaal negentig medegevangenen. Die zijn maandag preventief in quarantaine geplaatst en worden woensdag allen getest op het virus.

Enkele PI-medewerkers die met de besmette gevangene contact hebben gehad, moeten noodgedwongen in thuisquarantaine. Ook zij worden getest. Het bron- en contactonderzoek is in volle gang.

Geen bezoek

De gedetineerden mogen luchten, maar bezoek is niet toestaan. Contact met advocaten geschiedt alleen via telefoon of videobellen. Andere gevangenen in de inrichting krijgen het volledige dagprogramma aangeboden.

Het is niet voor het eerst dat corona opduikt in gevangenis in Arnhem-Zuid.

