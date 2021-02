Deze bikkels duiken ondanks de kou gewoon het buitenbad in

Het zwembad naast het wedstrijdbad ligt nog helemaal onder het ijs. En aan de badrand ligt nog sneeuw. Maar de kinderen trekken zich er niks van aan. Vol blije gezichten wordt er in het water gesprongen.

"Nee hoor, we zijn niet helemaal gek geworden hoor. Maar we kunnen gewoon niet binnen zwemmen vanwege de coronamaatregelen. Normaal trainen we in zwembad de Peppel, maar dit is een goed alternatief", vertelt trainster Aafke Arts. "De kinderen zijn heel enthousiast. Het bad is gelukkig ook verwarmd naar 21 graden en de kinderen doen nu alles om te kunnen zwemmen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Gesloten door corona

Want door de coronamaatregelen gingen de zwembaden iets voor de kerstvakantie dicht. En dat deed pijn bij de kinderen. "We konden niet buiten zwemmen, we konden niet naar school. Alles was dicht. Ik ben heel blij dat het weer kan", vertelt waterpoloër Luuk. Synchroonzwemster Norah vult aan: "Toen ik hoorde dat we weer mochten dacht ik: yes, het bad gaat weer open na heel lang niet zwemmen."

En dus valt een stukje frustratie weg, zegt trainster Arts. "Iedereen mocht voetballen en tennissen en wij konden niks. Ik ben heel blij dat dit nu kan en of het nou -3 of -5 graden is, ze zijn er. Ik heb respect voor ze als ze in het water liggen."