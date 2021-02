Zorgen om drukte in natuurgebieden: 'Het is het huis van de planten en dieren'

"Het is mooi dat mensen kennis maken met de natuur, maar de gebieden komen zo wel steeds meer onder druk te staan", aldus Jansen. "Reeën hebben rustige plekjes nodig om voedsel te vinden waarmee ze hun lichaam warm houden. In de winter kost het moeite om dat voedsel te vinden. Des te belangrijker is het dat ze zuinig omgaan met hun energie. Wanneer dieren worden opgejaagd, kost dat ze juist extra energie."

Mountainbikes

Al sinds de eerste lockdown, in maart vorig jaar, is het drukker in natuurgebieden. "Mensen gaan nu veel meer naar buiten. Velen kochten een hond of een mountainbike waarmee ze de natuur in trekken." Volgens Jansen is die extra drukte niet alleen moeilijk voor wild, maar ook schadelijk voor broedvogels en reptielen met een beschermde status.

"Reptielen zoals hagedissen en hazelwormen zoeken een warm plekje in de zon op om op te warmen. Zo komen ze terecht op mountainbikepaden, waar ze vaak worden doodgereden."

Broedvogels

Ook broedvogels als de boomleeuwerik, de tapuit en de wespendief, hebben last van drukte. De populatie van zeven vogelsoorten op de Veluwe staat onder druk, bleek vorig jaar zomer uit onderzoek van SOVON Vogelonderzoek. Voor alle soorten geldt dat het beperken van recreatie in broedgebieden goed zou zijn.

Patrick Jansen roept coronawandelaars op met respect om te gaan met de natuur. "Zoek in de je eigen buurt de natuur op en ga niet allemaal naar de Posbank bijvoorbeeld. Er zijn genoeg plekken waar het niet zo druk is. Blijf op de paden en houd altijd de hond aangelijnd".

Ook ziet hij graag dat mensen meer buiten natuurgebieden recreëren. "Het zou goed zijn als boeren betaald werden voor landschapsschoon en paden op hun land. Er is meer ruimte voor recreatie nodig."

