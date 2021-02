IJsclub kreeg er honderden leden bij: 'Je ziet mensen volop genieten'

"We hebben er 410 nieuwe leden bij, we zitten nu boven de 1000. Dat is in jaren niet voorgekomen", vertelt Henk Zomerdijk van IJsclub De Hoeken. "En niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant."

'Genieten van het plezier'

"Het was schitterend. Genieten van hoeveel plezier mensen hadden. Hele families, met kinderen en aanhang. Voor ons als vrijwilligers heel fijn dat je een inspanning doet en dat je er dan zoveel mensen een plezier mee doet. Daar doe je het voor", geniet Zomerdijk na.

Laatste schaatser

Kees Hak was maandagmiddag de laatste schaatser op het ijs in IJzendoorn. "Het was redelijk te doen, maar met meerdere mensen op het ijs werd het wat lastig. Er ligt water op het ijs en de bovenste laag smelt, je zakt er zeker een halve centimeter in. Dat is niet prettig schaatsen", kijkt Hak terug op zijn laatste rondjes. "Hopelijk krijgen we nog een vorstperiode en anders volgend jaar."

Ook Zomerdijk zag dat schaatsen er de rest van de middag niet meer inzit. "Vanochtend om acht uur was de conditie van het ijs perfect, maar met die regen hebben we moeten besluiten de baan te sluiten."

