NEC wil via VVV naar kraker tegen Vitesse

Op het kunstgrasveld van Almelo is VVV woensdag de tegenstander. De winnaar van dat duel wacht een halve finale uit tegen Vitesse.

NEC speelde in competitieverband al heel lang niet meer tegen VVV. De laatste keer was in 2015. NEC was toen al kampioen van de eerste divisie en speelde niet in de sterkste opstelling. De Limburgers wonnen met 3-1. In dit seizoen oefenden beide clubs tegen elkaar en was NEC met 3-0 te sterk.

Langverwachte derby

Als NEC de halve finale haalt, wacht dus de langverwachte derby tegen Vitesse. Die was voor het laatst in 2017 met Vitesse als winnaar (2-1). Ricky van Wolfswinkel scoorde toen beide Arnhemse doelpunten, NEC deed iets terug via Ferdi Kadioglu.

Ricky van Wolfswinkel scoort in de laatste derby. Foto: Broer van den Boom

NEC versloeg Vitesse voor het laatst in 2016. In De Goffert werd het toen 2-1.

Branderhorst keept

De Nijmegenaren zijn woensdag niet op volle sterkte. Rens van Eijden en Dirk Proper zitten een schorsing uit en Joep van der Sluijs is bijna fit na zijn meniscusblessure, maar nog niet speelklaar. Mattijs Branderhorst verdedigt het doel in bekerwedstrijden en zal woensdag dus ook onder de lat staan.