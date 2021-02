Je kan vanaf 1 maart weer naar de kapper, maar dan wel in Duitsland

Het is nog onbekend wanneer kappers in Nederland weer openen, maar je kan vanaf 1 maart wel je haar laten knippen in Duitsland. Hoewel de Duitse en Nederlandse overheid grensverkeer willen beperken is een kappersbezoek in de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) toegestaan.

"Er is geen probleem als het kappersbezoek niet langer dan 24 uur duurt", laat een woordvoerder van het ministerie van Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken in de Duitse deelstaat weten. De aankondiging in Duitsland zorgt voor optimisme bij de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANK).

De kappersbond voert momenteel gesprekken in Den Haag om ook Nederlandse kapperszaken binnenkort open te krijgen. "We spreken met de betreffende ministeries om te kijken wat kappers nodig hebben om weer open te mogen", vertelt woordvoerder Gonny Eussen.

"De ontwikkelingen in Duitsland, maar ook in België (daar zijn de kapperszaken sinds afgelopen zaterdag open, red.), geven ons als kappersbond hoop. Al weten wij nog helemaal niets. Er is in Nederland geen datum waar we naartoe kunnen werken."

'Geen stip aan de horizon'

De ANKO-woordvoerder hoopt dat de Nederlandse regering kijkt naar België, waar kappers vanaf 13 februari weer open mochten omdat ze het welzijn van de mens zouden bevorderen. In Duitsland is de lockdown verlengd tot zeker 8 maart. Alleen kappers en basisscholen mogen eerder open.

Voor Nederlandse kapperszaken is er geen stip op de horizon, maar Eussen hoopt dat dit snel verandert. "Vorige keer gingen kapsalons in Duitsland eerst dicht, waarna niet veel later ook kappers in ons land moesten sluiten. Hopelijk volgt de Nederlandse overheid nu ook de ontwikkelingen in Duitsland."

Maar tot die tijd kunnen ook Gelderlanders een tripje naar de oosterburen maken om daar het coronakapsel te laten knippen.

Zie ook: ons liveblog over het coronavirus