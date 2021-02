Achterhoekers welkom bij Duitse kappers

“Er is geen probleem als het kappersbezoek niet langer dan 24 uur duurt”, laat een woordvoerder van het ministerie van Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken in de Duitse deelstaat weten. De aankondiging in Duitsland zorgt voor optimisme bij de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANK). De kappersbond voert momenteel gesprekken in Den Haag om ook Nederlandse kapperszaken binnenkort open te krijgen. “We spreken met de betreffende ministeries om te kijken wat kappers nodig hebben om weer open te mogen”, vertelt woordvoerder Gonny Eussen. “De ontwikkelingen in Duitsland, maar ook in België, geven ons als kappersbond hoop. Al weten wij nog helemaal niets. Er is in Nederland geen datum waar we naartoe kunnen werken."



De ANK-woordvoerder hoopt dat de Nederlandse regering kijkt naar België, waar kappers vanaf 13 februari weer open mochten omdat zij het welzijn van de mens zouden bevorderen. In Duitsland is de lockdown verlengd tot zeker 8 maart. Alleen kappers en basisscholen mogen eerder open. Voor Nederlandse kapperszaken is er geen stip op de horizon, maar Eussen hoopt dat dit snel verandert: “Vorige keer gingen kapsalons in Duitsland eerst dicht, waarna niet veel later ook kappers in ons land moesten sluiten. Hopelijk volgt de Nederlandse overheid nu ook de ontwikkelingen in Duitsland.”



Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroepen Antenne Niederrhein en RN7.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: