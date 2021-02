Omroep Gelderland lanceert nieuwe podcast: 'De dood van Robert'

De Filipijns-Nederlandse Robert (27) kampte met psychische problemen en stierf een jaar geleden op een plek waar hij veilig had moeten zijn: in een begeleide woonvorm in Wageningen. Journalisten Ellen Kamphorst en Jenda Terpstra van Omroep Gelderland deden een jaar lang onderzoek naar dit mysterieuze verhaal en maakten de vijfdelige podcastserie De dood van Robert.

Het is woensdag 19 februari 2020, 20.16 uur, als Robert Dönnges uit Wageningen op zijn Facebookpagina schrijft: ‘Help, bel 112’. Een minuut later gevolgd door: ‘Bel de politie, kom naar de Morel in Wageningen’. Weer een minuut later verschijnt een bericht met: ‘Help, polizei’. Een uur later is hij dood.

Vragen over Roberts dood

De podcast is een verhalende serie over Roberts leven en de zoektocht naar waarom hij stierf. Journalisten Jenda en Ellen spreken met zijn ouders, zijn broertje, een jeugdvriend, hun advocaat en deskundigen. Ook zoeken ze contact met de instanties, lezen onderzoeken en proberen via de Wet openbaar bestuur (Wob) nog meer informatie boven tafel te krijgen.

Zie ook: 'Forse fouten door meerdere instanties', is uitkomst onderzoek naar dood psychotische Robert

De dood van Robert gaat óók over bredere vragen: zijn verwarde mensen in ons land op dit moment vogelvrij? Wie bekommert zich om hen? Wie is er verantwoordelijk?

Prijswinnend podcastmaker Maarten Dallinga

Bij het maken van hun podcast zijn Jenda en Ellen begeleid door Maarten Dallinga. Eerder maakte hij voor Omroep Gelderland de veelgeprezen podcasts Anoniem Intiem en Verstrikt, waar hij meerdere prijzen mee won.

Over De dood van Robert zegt Maarten: “Dit is een hele unieke podcast - en dat had ik ook gezegd als ik er niet zelf bij betrokken was geweest. Het verhaal is superpersoonlijk, intiem, maar vooral ook erg schrijnend. Ik verwacht dan ook dat deze podcast veel gaat losmaken.”

De podcast De dood van Robert is te luisteren via podcastplatforms als Apple Podcasts, Spotify en Stitcher en via www.gld.nl/podcasts. De eerste aflevering verschijnt vrijdag 19 februari, precies een jaar na Roberts dood. Wekelijks komt een nieuwe aflevering online.

Luister hier alvast de trailer van De dood van Robert: