Helft patiënten intensive care maanden na opname nog niet de oude

De helft van voormalig patiënten op de intensive care (ic) ervaart in het jaar na de ic-opname nieuwe lichamelijke en mentale klachten en/of problemen met het geheugen en de concentratie. Veel patiënten zijn door de klachten minder gaan werken of zijn zelfs gestopt met werken. Een deel lijdt na opname aan PTSS.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van een studie van het Radboudumc in Nijmegen; het academische ziekenhuis volgt de gezondheid van voormalige intensive care-patiënten tot vijf jaar na de opname.

De studie begon voor de uitbraak van de coronapandemie.

In het onderzoek worden lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, verminderde conditie en stijfheid in gewrichten, het vaakst gerapporteerd door de 2345 ex-patiënten van het Radboudumc en CWZ in Nijmegen, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Bernhoven in Uden die meededen. Ze waren opgenomen tussen juni 2016 en juni 2019.

Gevoelens van angst en depressie

Een deel van hen kampt ook met mentale klachten, zoals gevoelens van angst en depressie, maar ook klachten gerelateerd aan posttraumatische stressstoornis, PTSS.

Ruim 12 procent heeft cognitieve problemen zoals geheugen- en concentratieproblemen. Ongeveer veertig procent zegt door de klachten minder te werken of een jaar later nog steeds met ziekteverlof te zijn of te zijn gestopt met de baan.

Meer problemen na een spoedopname

De onderzoekers vonden opmerkelijke verschillen tussen groepen patiënten. Zo ervaren patiënten die na een spoedoperatie op de ic worden opgenomen een jaar na hun opname vaker gezondheidsproblemen, terwijl patiënten die na een geplande operatie op de intensive care liggen juist vaker aangeven dat hun gezondheid in die tijd is verbeterd.

Dit komt volgens de onderzoekers mogelijk doordat zij beter waren voorbereid op de operatie, maar ook doordat hun reeds langer bestaande klachten, bijvoorbeeld hartklachten, zijn verholpen.

Gezondheid vóór opname van belang

De gezondheid van de patiënt vóór de opname speelt ook een rol. Patiënten die voor opname al een slechte gezondheid hadden, hebben slechtere uitkomsten. Dus hoe gezonder, des te beter je herstel, zeggen onderzoeksleiders Mark van den Boogaard en Marieke Zegers. Verder hebben mannen en hoger opgeleide patiënten een lager risico op klachten een jaar na de opname.

Deze onderzoeksresultaten zijn de eerste van een grootschalige studie. Inmiddels bestaat de onderzoekspopulatie uit meer dan vijfduizend ex-patiënten en doet onder meer ook het Rijnstateziekenhuis in Arnhem mee. Een woordvoerster van het Radboudumc in Nijmegen zegt er rekening mee te houden dat in het verdere verloop ook patiënten die met corona op de intensive care zijn beland meedoen aan de studie.