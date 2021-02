264 studenten in de achtertuin: 'We doen straks geen oog meer dicht'

Het studentencomplex staat gepland aan de Costerweg 65, pal naast het appartement van Joep Dirkx. “We zijn niet tegen studenten, maar de omvang van dit complex vinden we echt veel te groot”, zegt de voorzitter van de vereniging van eigenaren (VVE).

Slaapkamers grenzen aan studentencomplex

Het stoort de bewoners, veelal senioren, nog het meest dat het nog te bouwen studententerrein precies grenst aan hun slaapkamers. “Wij zijn bang voor geluidsoverlast, dat we straks geen oog meer dicht doen”, vertelt Dirkx. “Wat is er mooier dan op een mooie zomeravond buiten te gaan zitten? Dat zou ik ook doen als ik student was. We zijn bang dat dat lawaai gaat opleveren en ons uit de slaap gaat houden.”

Dirkx vindt dat de gemeente niet genoeg gedaan heeft om geluidsoverlast te voorkomen. Bovendien komen er in het studentencomplex veel meer studenten dan eerder voorgesteld. "264, terwijl de gemeente ooit het beleid heeft gehad om hier maximaal 100 tot 200 studenten te huisvesten. Dit gaat daar ruimschoots overheen." Daarom stapten de bewoners naar de Raad van State.

'Geen animo'

Maar volgens studentenhuisvester Idealis, was er simpelweg niet genoeg interesse voor dat kleinere plan, waarbij studentenhuisvesting overigens met zorg gecombineerd zou worden.

"We hebben daarvoor naar andere partijen gezocht", zegt bestuurder Bart van As. "Er is bijvoorbeeld met Vilente gesproken over aanleunwoningen, maar daar was geen animo voor kregen we terug. Dura Vermeer (de projectontwikkelaar red.) heeft voor ons ook onderzocht of er partijen geïnteresseerd waren om ouderenhuisvesting of een zorgcomplex te realiseren, maar dat heeft nooit tot iets concreets geleid. Uiteindelijk denk ik dat de exploitatie van het geheel niet rond kwam."

Geluidsoverlast beperkt

En wat betreft de geluidsoverlast, daar heeft de gemeente Wageningen 'echt heel zorgvuldig' naar gekeken, vertelt wethouder Anne Janssen. "Het gebouw is juist zo gepositioneerd dat er zo min mogelijk geluidsoverlast is. Dus er zijn geen balkons, maar er is een binnentuin die is ommuurd door gebouwen. Een groenen binnentuin die geluid absorbeert, werkt goed, blijkt uit onderzoek." Maar de bewoners trekken op basis van datzelfde onderzoek toch een andere conclusie, want bij geschreeuw zouden de normen wel worden overschreden.

Afgelopen maandag was de zitting van de bewoners tegen de gemeente Wageningen bij de Raad van State. Die moet nu besluiten of het studentencomplex in de huidige vorm er mag komen of niet. Binnen zes weken volgt de uitspraak.

