Gemeente wil fietspad in Groesbeek verbreden om botsingen te voorkomen

Volgens de gemeente Berg en Dal tonen de ongelukken aan dat de huidige fietsroute te smal is. De komst van steeds meer e-bikes en daarmee toenemende snelheidsverschillen tussen de fietsers maakt de noodzaak alleen maar groter.

Kost meer dan een miljoen

Het is ook best druk op de route tussen de Duitse grens en Nijmegen. Op werkdagen iets minder dan duizend fietsers per dag, in het weekeind iets meer dan duizend. Bij dergelijke aantallen fietsers adviseren Fietsersbond, Fietsberaad en het landelijk kennisinstituut CROW ( een onafhankelijk kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer) bredere fietspaden.

Voordat de knoop definitie doorgehakt wordt om het fietspad langs de voormalige spoorlijn te verbreden is nog verder onderzoek nodig. Het Rijk heeft toegezegd de helft van de benodigde miljoen euro (€1.061.200,-) op zich te nemen.

Platte zandhagedissen

Maar de natuur die grenst aan het fietspad mag er niet onder lijden. En over die natuur in de omgeving is de afgelopen jaren flink wat te doen geweest. Een hoofdrol in die soapserie was weggelegd voor de zandhagedis. Toen het pad jaren geleden zonder ontheffing werd aangelegd, kwamen natuurbeschermers in het geweer tegen het betonnen fietspad.

De zeldzame en beschermde zandhagedissen die daar voorkomen, overleefden een ontmoeting met fietsbanden over het beton niet. Den Haag moest destijds ingrijpen en dreigen met afbraak van het hele pad en dwangsommen om diertjes als de zandhagedis en de gladde slang te beschermen.

Over een lengte van 750 meter langs het pad werd reptielenscherm aangebracht en tunneltjes onder het fietspad door om het aantal platgereden reptielen omlaag te brengen. Volgens de natuurbeschermers gaan de genomen maatregelen niet ver genoeg, er worden nu nog steeds tientallen platgereden.

1,2 hectare meer beton

Het ideale plaatje is volgens het college van burgemeester en wethouders een win-win situatie voor natuurwaarden en verkeersveiligheid. Henny Brinkhof van natuurorganisatie Werkgroep Milieubeheer Groesbeek gelooft daar niet in. "Het gaat niet alleen over die zandhagedis, maar ook dat er 1,2 hectare beton bijkomt."

Daar moeten bijvoorbeeld ook ontzettend veel bomen voor sneuvelen. De ecologische verbinding gaat volgens hem zo voor het grootste gedeelte verloren. Hij wijst erop dat kosten voor compensatie van de schade aan de natuur nog niet bij het bedrag van een miljoen zijn opgenomen.

Volgens Brinkhof moet het gevaar van het fietspad ook niet worden overdreven. "Het is toch een kwestie van een beetje opletten." Hij vindt het een heel duur fietspad omwille van de verkeersveiligheid. "Voor zandhagedissen is het niet veilig."

Begin februari is er overleg geweest tussen de gemeente en de werkgroep. Een nieuw hoofdstuk in de fietspad-soap zou zo maar kunnen. "Dat wil de wethouder absoluut niet, zei ze al", vertelt Brinkhof. "Die zandhagedis blijft toch opspelen. Als je het pad breder maakt gaan er weer meer slachtoffers vallen." Er sneuvelen er nu al meer dan volgens de regels mag.

