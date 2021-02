Kitesurfer gaat los op besneeuwd weiland

"Ik vind het snowkiten heel leuk omdat je het nooit doet", zegt Jamie. De jonge kitesurfer verbrak in oktober vorig jaar nog het Nederlandse record van hoogste sprong op het water en behoort tot de wereldtop van zijn sport. Het snowkiten is volgens hem niet bedoeld om op niveau te blijven: "Snowkiten doen we omdat het leuk is, als het niet meer sneeuwt trekken we een dik wetsuit aan en gaan we het water weer op om te trainen."



De kitesurfer geeft aan dat er grote verschillen zitten tussen het kitesurfen en het snowkiten, zo glijd je op een snowboard makkelijker en heb je minder wind nodig. "Maar kitesurfen gaat sneller en op het water kan ik veel hogere sprongen maken." De voorkeur van Jamie gaat uit naar kitesurfen, ook zijn oudere broer Sean geeft aan liever op het water te zijn: "Sneeuw is leuk, maar op het water kun je veel meer."



Uniek

Vader Peter noemt de huidige omstandigheden uniek: "Als er in Nederland sneeuw valt blijft het meestal één dag liggen en is het direct papperig. Nu hebben we gewoon een week sneeuw en een stevige wind." Hij maakt zich geen zorgen als zijn zoons op grote hoogte door de lucht vliegen: "We doen dit al vijf jaar en ik houd alles goed in de gaten, daarbij heb ik geen tijd om me zorgen te maken als ze op twintig, dertig meter hoogte door de lucht vliegen."





