Voerman Museum Hattem klust tijdens lockdown

Het kabinet heeft de lockdown verlengd tot minstens 2 maart en het Voerman Museum Hattem blijft dus zeker tot aan die datum gesloten. In het museum is intussen flink wat kluswerk verricht.

De vrijwilligers gaan tijdens de jaarlijkse winterstop van het museum aan de slag om alles weer netjes te maken. “En ook dit jaar stonden er klussen op de verlanglijst. Hoewel het museum sinds half december is gesloten door de coronamaatregelen, kon er binnen worden geschuurd, geschilderd en schoongemaakt. En nu is dan het inrichten van de nieuwe tentoonstellingen in volle gang.”

Nieuwe tentoonstellingen

Bij de nieuwe tentoonstellingen hebben we het over ‘Tour d’ Europe langs ideaalsteden in de late Middeleeuwen’, met een hoofdrol voor Hattem. En over ‘René Kinket, beeldend verteller’ In de Middeleeuwen woedde in heel Europa een ware stedenkoorts. ‘Tour d’Europe langs ideaalsteden in de late Middeleeuwen’ zoomt in op vijf middeleeuwse Europese steden. Naast Hattem zijn dit: Monflanquin een Franse stad op een heuveltop, Torun een Poolse tweelingstad, Caernarfon, een kasteelstad in Wales en San Giovanni Valdarno, een Italiaanse voorstad van Florence. Deze tentoonstelling is in 2016 samengesteld door Jan Brouwer, stedenbouwkundige voor het museum Elburg.



De tentoonstelling rond René Kinket geeft een overzicht van het werk van deze Hattemse kunstenaar, die mei vorig jaar mei plotseling overleed. Hij heeft bovendien de afgelopen jaren als vrijwilliger zeer veel voor het museum betekend. Beide exposities zijn tot 31 mei in het museum te bekijken. Het museum hoopt deze tentoonstellingen vanaf maart aan het publiek te kunnen tonen.

Kleine verhuizing

De expositie over René Kinket is overigens ondergebracht in het gedeelte van de zaal waar eerst de periode van de Verkade-albums van Jan Voerman junior werd belicht. Dat betekende een kleine verhuizing en voor de Verkade-periode is nu op de Voerman junior-afdeling een nieuwe wand ingericht.