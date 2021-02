Klimmers trotseren ijswand in Arnhem: 'Nu hoeven we niet naar de Alpen'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De klimwand van ijs zorgde de afgelopen dagen voor flink wat vertier. Liters water werden tegen een oude elektriciteitsmast gespoten, die anders onderdeel uitmaakt van een hoogteparcours. Zo ontstonden twee ijswanden van 70 vierkante meter.

"Prachtig, hartstikke leuk", zegt klimmer Bas van den Berg. Hij is speciaal voor de ijswand uit Venray gekomen. "Dat dat hier in Nederland kan, en we niet naar de Alpen hoeven, dat is hartstikke mooi."

Experts

De klimmers kunnen vanwege de coronamaatregelen niet terecht in de naastgelegen klimhal Mountain Network. Toen het begon te vriezen ontstond het idee voor een klimwand van ijs. "We hebben een aantal experts om advies gevraagd. En we zijn gaan uitproberen", aldus Rob Gietema.

De tekst gaat verder onder de foto.

Klimmer Bas van den Berg met een gevallen stuk ijs Foto: Omroep Gelderland

Nachtenlang werden sproeiers ingezet om het ijs te laten aangroeien. Vanaf 8 uur 's ochtends konden geïnteresseerden een tijdslot reserveren. Vanwege de coronamaatregelen maximaal 12 mensen per uur. Dat ging door tot 8 uur 's avonds zodat de klimmers voor de avondklok thuis zijn.

Bebloede lip

Eén van de laatste klimmers is Nick van Daal uit Nijmegen. Hij komt enthousiast de ijswand af, ondanks zere onderarmen en een bebloede lip. "Er viel een stuk ijs op m'n gezicht. Maar ja, dat is part of the game", zegt hij nuchter. "Ik heb dit nooit eerder gedaan. Het is echt even kijken hoe het werkt."

Dooi

Het liefste hadden de klimmers langer gebruikgemaakt van de ijswand. Maar Gietema verwacht dat de ingezette dooi het einde van de ijspret betekent. "Als het niet vriest kunnen we niet bij spuiten. Dan maken we eerder wat kapot dan dat het erbij aan vriest."

Ook doet de voorspelde regen de ijswand geen goed. "Dan zal een deel wegspoelen. Misschien dat het hier één grote vijver wordt. Het is nog even afwachten hoe het water afgevoerd wordt."