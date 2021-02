Vitesse in sportieve crisis: 'Ja, zo kun je het zeker noemen'

"Vier wedstrijden, één punt. Ja, ik wil het woord niet noemen. Maar je mag het een sportieve crisis noemen, ja. Het is gewoon heel slecht op dit moment", stelt trainer Thomas Letsch.

De trainer had, na eerdere slechte wedstrijden tegen VVV (4-1 nederlaag), RKC (1-1) en SC Heerenveen (1-0 nederlaag), gehoopt dat de winst in de bekerwedstrijd tegen Excelsior nieuw vertrouwen had gebracht. "Maar we hebben nog slechter gespeeld dan in de laatste wedstrijden", erkent de Duitser. "Dit is een dieptepunt. We moeten nu alles gaan aanspreken om het om te draaien, we kunnen zo niet verder. Anders maken we in korte tijd alles kapot wat we hebben opgebouwd, dat mag niet gebeuren."

'Alles is anders dan in januari'

In de maand januari speelde Vitesse vaak goed en won het vijf van de zeven wedstrijden. Nu lukt er niks meer. Het spel zakte tegen FC Twente ook naar een dieptepunt.

"Alles is nu anders dan in januari", erkent Letsch. "In januari waren wij de ploeg die dicteerden en ageerden. Met of zonder bal. Nu reageren we alleen maar en als we risico nemen, en dat doen we veel te weinig, dan gaat het ook nog vaak fout. Alles waar we goed in waren, is weg. Dat moet terugkomen."

Plan B?

Maar dan moet er veel anders, denkt doelman Remko Pasveer. "We scoren niet meer en zetten niet meer de druk zoals we dat willen. Dat zijn de grootste issues. Maar als we hadden geweten hoe we dat anders zouden moeten doen, dan hadden we het wel omgedraaid. Hoe het kan dat het moeilijker gaat dan in januari? Misschien ging het toen wel te makkelijk. Tegenstanders analyseren ons en schakelen onze spelers uit die van waarde zijn in assists en goals."

Pasveer baalt na een nieuwe tegenslag van Vitesse. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Misschien wordt het dan wel tijd voor een plan B, maar is dat er überhaupt wel? Want anders hadden de Arnhemmers dat al geprobeerd. "Dat er geen tweede plan is, dat is te makkelijk om te zeggen. Maar de wil en de bereidheid om vieze meters te maken en ruimtes te creëren ontbreekt", stelt de aanvoerder.

Medicijn

Volgende week wacht Vitesse de uitwedstrijd bij PSV, dat wordt ook niet makkelijk. Maar er is maar één mogelijkheid om uit de crisis te komen, stelt Pasveer. "Winnen. Dat geeft smaak naar meer. Dat is ook het enige medicijn."