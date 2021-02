Druk weekend voor ziekenhuizen door schaatsongelukjes en gladde stoepen

Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk spreekt van een erg drukke zondag. In totaal zagen de artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp twaalf patiënten die botbreuken hadden opgelopen, doordat ze tijdens het schaatsen ten val waren gekomen of door de gladheid onderuit waren gegaan. "Op een normale zondag zien we hooguit drie, vier mensen met letsel", zo klinkt het.

Vergelijkbaar beeld in Doetinchem

In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem was het ongeveer net zo druk als in Winterswijk: in totaal zagen ze daar twaalf mensen met een breuk binnenkomen. Acht van hen hadden zich lelijk bezeerd op het ijs en vier anderen waren onderuit gegaan door gladheid. Zaterdag betrof het drie keer zo veel mensen. Toen waren er 23 'ijsslachtoffers' en meldden 13 mensen zich met een fractuur die ze elders opliepen.

"Al die breuken zien we normaal niet", klinkt het vanuit Doetinchem. "Het ging echt om veel mensen die op een ijsbaan waren en vielen tijdens het schaatsen. Je kunt wel zeggen dat het een druk weekend was, met name de zaterdag liep het vol."

Hulp vanuit Lelystad

In het St Jansdal in Harderwijk meldden zich enkele tientallen mensen op de afdeling spoedeisende hulp. Iedereen met een fractuur werd meteen doorverwezen naar de spoedpoli in Lelystad - die normaal niet eens open is in het weekend. "Maar die is nu speciaal opengegaan voor fracturen", zegt het ziekenhuis. "Alle polsen, enkels en schouders gingen daar naartoe."

Het ziekenhuis in Ede zag zaterdag een kleine zestig patiënten met letsel, als gevolg van schaatsen en gladheid. Ook zondag liep het stevig door en stond de teller halverwege de middag al rond de dertig. "het was wat rustiger dan zaterdag, maar al met al was het weekend wel heel druk", laat een medewerker van Ziekenhuis Gelderse Vallei weten. "Gelukkig hielden we er al rekening mee en hebben we extra mensen ingezet om het allemaal op te kunnen vangen."

