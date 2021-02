Vitesse in vrije val na thuisnederlaag tegen FC Twente

Na teleurstellende resultaten in de uitwedstrijden tegen VVV-Venlo (4-1) en SC Heerenveen (1-0) en de ontmoeting met RKC Waalwijk in Arnhem (1-1) was de ploeg van trainer Thomas Letsch wel weer eens toe aan een competitiezege. FC Twente bleek de laatste seizoenen in Arnhem een dankbare tegenstander, want Vitesse won de laatste vier thuisduels stuk voor stuk. Zondag had Vitesse alleen het eerste kwartier een licht overwicht, daarna zakte het weg tot een bedenkelijk niveau.

De eerste mogelijkheid was wél raak, maar een doelpunt van Eli Dasa werd geannuleerd wegens buitenspel. Prompt kregen de Arnhemmers het deksel op de neus. Na een mislukt balletje breed van Riechedly Bazoer schakelde FC Twente bliksemsnel om en was de dekking bij Vitesse achterin weg. Luciano Narsingh speelde snel in op Queensy Menig, die Remko Pasveer vervolgens verschalkte met een laag schot.

Tannane valt geblesseerd uit

Vitesse slaagde er daarna niet in zich te herstellen van die tegengoal en speelde ideeënloos richting de rust. Tot overmaat van ramp haakte Oussama Tannane ook nog geblesseerd af. De spelmaker, goed voor vijf goals en vijf assists dit seizoen, greep naar zijn hamstring na een pass en gebaarde direct naar de kant dat hij gewisseld moest worden. In zijn plaats kwam Daan Huisman binnen de lijnen. Kort voor de onderbreking was er een teken van leven aan Arnhemse zijde, toen Patrick Vroegh doelman Joël Drommel van afstand testte.

Riechedly Bazoer in duel met Dario Dumic. Foto: ANP

In de tweede helft ontsnapte Vitesse al vroeg aan een tweede tegengoal. Narsingh, voor rust de aangever bij de 0-1 van Menig, tikte bij een aanval zelf de bal over Pasveer heen en wilde vervolgens binnenkoppen. Maximillian Wittek slaagde er op de valreep in de bal van de lijn te halen. Vitesse ploeterde zo ook na rust voort en maakte een armoedige indruk.

Trainer Letsch probeerde na ruim een uur spelen het tij te keren, door Oussama Darfalou en Matus Bero erbij te zetten ten koste van Armando Broja en Sondre Tronstad. De Algerijnse spits probeerde het na een paar minuten met een schot, maar zag zijn poging net over het doel van Drommel gaan. Ook daarna lukte het niet FC Twente serieus pijn te doen. Sterker nog: in de absolute slotfase tikte Dasa de bal na een Enschedese aanval voorbij Pasveer. Hij bepaalde de eindstand daarmee ongewild op 0-2.

Vierde plaats in handen

Vitesse zakt door de nederlaag na zondag naar plek vier en heeft nog maar één punt voorsprong op Feyenoord, dat wel won. De achterstand op plaats twee, waar Vitesse eerder nog bivakkeerde, is door de zwakke reeks van de Arnhemmers inmiddels opgelopen tot vijf punten. Volgende week zondag wacht een directe confrontatie met de nummer twee, PSV.

