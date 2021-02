Coronaveilig schaatsen op Apeldoorns kanaal

Vlak voor de dooiaanval is Gelderland nog even massaal het ijs opgegaan. En het lijkt er op dat schaatspret en coronaregels best goed samen kunnen gaan.

Zo is op het Apeldoorns kanaal op verschillende plekken veilig en volop geschaatst. Een enkeling heeft extra mazzel. "Ik woon aan het kanaal. Voor mij is het alleen even oversteken. Dan trek ik m'n schaatsen aan en twee tellen later sta ik op het ijs. Dit is prachtig, even helemaal niks te maken met corona, heerlijk", zegt een Apeldoorner die al drie dagen maximaal uren maakt op het ijs.

50 kilometer schaatsplezier

Het kanaal loopt van Dieren tot Hattem en biedt schaatsfans dus volop ruimte. Er is de afgelopen weken amper op gevaren en dat heeft als voordeel dat het ijs prachtig egaal heeft kunnen aangroeien. Genoeg ruimte en natuurijs zorgen in deze coronatijd voor een prachtige combinatie. En dat vindt een moeder ook. "Al sinds vrijdag komen we hier. Lekker even schaatsen. Ik voel het nu wel aan mijn bovenbenen, en zelfs aan mijn kuiten, maar het is heerlijk om te doen"

Even later gaat ze samen met haar peuter het ijs weer op. Het jongetje kluunt en huppelt meteen fanatiek met zijn ijshockeyschaatsen over het ijs. Gevraagd hoe het gaat, is zijn reactie kort: "Goed!" Moeder vult aan: "Hij doet het super. Het is vandaag zijn allereerste keer. Kijk eens hoe hij gaat op zijn eigen schaatsen."

Dooiaanval

Omdat het jaren geleden is dat er op het kanaal geschaatst kon worden, is het voor heel veel mensen de allereerste keer of even wennen. Maar allemaal genieten ze volop. Bovendien was het zondag ook niet zo koud. Het kwik steeg in de middag zelfs tot boven nul graden. Na zondag gaat het dooien en is het voorlopig uit met de pret, maar nagenieten kan altijd.