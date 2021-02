Louise uit Duiven traint al jaren reddingshonden en wordt nu in het zonnetje gezet

Louise Smits is de medeoprichter van de stichting. Al vanaf het begin zet ze zich in door reddingshonden te trainen, honden die helpen bij de opsporing van vermiste personen of bijvoorbeeld onder het puin bedolven personen. Dat doen ze in binnen- en buitenland met een grote groep vrijwilligers.

Nu is het tijd om Louise in het zonnetje te zetten. In het programma De Gulden Gelderlander gaat presentator Jochem van Gelder op zoek naar bijzondere Gelderlanders, om hen een onderscheiding te geven. "Ik had het nooit verwacht. Ik hoef niet beloond te worden voor het werk, die beloning krijg je al van de achterblijvers", aldus een ontroerde Louise Smits.

