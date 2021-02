Barbara is 83 jaar en schaatst nog altijd lekker op natuurijs

Met de handen op de rug glijdt ze soepel met haar ijzers over het bevroren water van de Nevelhorst in haar woonplaats Didam. De plek waar ze al vijftig jaar woont en waar ze haar kinderen leerde schaatsen, zo vertelt haar trotse dochter Jantien Broere.

"Wij noemen de plas het baggergat. Vanaf mijn tweede werd ik al meegenomen het ijs op. Mijn ouders zijn echte schaatsfanaten", aldus Jantien. Nu waren de rollen omgedraaid en ging Jantien met haar moeder het ijs op.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het eerste rondje schaatsen hand in hand

"De laatste keer dat er natuurijs was, was het ijs niet al te best. Op de ijsbaan in Doetinchem is mijn moeder toen gevallen. Daardoor was ze nu een beetje huiverig om de schaatsen weer om te binden. Het eerste rondje hebben we hand in hand geschaatst, daarna ging het weer als vanouds."

De schaatsen kreeg Barbara Broere op haar zeventigste cadeau van haar man. "Klapschaatsen! Daar staat ze lekker op", aldus dochter Jantien. "Ze schaatst behoorlijk sterk."

Met 83 en nog schaatsen, hoe doe je dat?

Wat is het geheim van de 83-jarige schaatsster? "Yoga en iedere ochtend meedoen met Nederland in Beweging op tv. Ze houdt haar lichaam fit en sterk en natuurlijk heeft ze ook geluk met haar sterke lijf. En durven, dat ook."

Deze zondag wil Barbara weer het ijs op. "Ze zei: misschien is het wel de laatste keer op de schaats. We hebben zo genoten op het baggergat. Ze zou er vrede mee hebben als dit haar laatste rondjes op het ijs zijn."