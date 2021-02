Schaatsers jagen reeën de dood in

Twee reeën zijn zaterdag om het leven gekomen in de uiterwaarden bij Rheden, nadat ze op de vlucht sloegen voor schaatsers. Het gebied is afgezet, maar verschillende wintersporters negeerden de afzetting.

De uiterwaarden bij Rheden zijn met borden afgezet om de reeën, die het door het hoogwater hogerop hebben gezocht, niet te veel te verstoren. Toch zag Nick Egberts (20) er heel wat auto's geparkeerd. Ook zag hij fietsers en daarnaast waren er volgens hem tientallen schaatsers op het ijs.

Geschrokken

"Een groep van acht reeën rende het ijs op, geschrokken van de schaatsers. Een ree is daarbij in een wak terechtgekomen en verdronken", zegt Nick. Ook zag hij een ree op het ijs liggen, met daarbij een plasje bloed.

Een andere ree raakte bij de vlucht gewond en moest vanwege een gebroken poot afgemaakt worden.

'Dit is de keerzijde'

Een woordvoerder van Natuurmonumenten bevestigt dit verhaal. "We trekken nu massaal de natuur in met dit prachtige winterweer, maar dit is de keerzijde", zegt Roos Kooiman van Natuurmonumenten. Boswachters van Natuurmonumenten hebben zaterdag geprobeerd de reeën in veiligheid te brengen.

De politie Rheden-Rozendaal doet op Facebook een oproep om de uiterwaarden bij Rheden te mijden. "Bij overtreding van dit verbod schrijven wij een bekeuring uit", laat zij weten.

Nick Egberts maakte de foto's. Hij geniet van de reeën die hij geregeld langs de A348 ziet lopen en is bezorgd dat zo veel mensen de afzetting negeren. "Mensen zijn eigenwijs en het wild moet eronder lijden."

Schaatsers: 'Onduidelijk dat het verboden is om daar te schaatsen'

Twee mannen, die zaterdagmiddag op de Velperwaarden hebben geschaatst, zeggen dat zij geen afzettingen hebben gezien. Eén van de schaatsers zegt: "Er was ongeveer een uur lang een Natuurmonumentenauto aanwezig en boa’s en niemand is aangesproken over het schaatsen op verboden terrein."

Over de reeën die zijn omgekomen zegt een schaatser: "Er waren ongeveer dertig mensen op het ijs, toen uit het niets een groep herten via het ijs overstak. Het hertje op de foto rende de andere kant op, van de groep af en is naar het bosje gerend. We hebben op verschillende manier geprobeerd het hertje te helpen, maar dit was niet mogelijk zonder dat wij door het ijs zouden zakken."

Zie ook: ons liveblog over het winterse weer