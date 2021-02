Vitesse-NEC in halve finale van de beker, het zou zomaar kunnen

Vitesse komt aartsrivaal NEC mogelijk tegen in de halve finale van het KNVB-Bekertoernooi. De Arnhemmers wonnen afgelopen dinsdag nipt van Excelsior (0-1) in de kwartfinale en kruisen volgende maand de degens met NEC, als de Nijmegenaren er tenminste in slagen zich te ontdoen van VVV-Venlo.

NEC speelt aanstaande woensdag in Almelo tegen VVV om een plek bij de laatste vier. Mocht de ploeg van trainer Rogier Meijer dat duel winnen, dan wacht op 2, 3 of 4 maart een ontmoeting met provinciegenoot Vitesse. De Arnhemmers spelen dan thuis. De finale is in De Kuip.

De laatste keer dat Vitesse en NEC tegenover elkaar stonden, was op 2 april 2017 in de Eredivisie. Toen eindigde het duel in een 2-1 zege voor de Arnhemmers. Aan het einde van dat bewuste seizoen zakte NEC af naar de Keuken Kampioen Divisie. Sindsdien kwamen de twee clubs elkaar niet meer tegen.

Vitesse-coach Thomas Letsch zei na de gewonnen kwartfinale tegen Excelsior al dat hij het vizier richt op de eindzege in het bekertoernooi. "Ik heb het steeds gezegd, er zijn twee mogelijkheden: we winnen de beker wel of we winnen 'm niet. Nu zitten we bij de laatste vier en we willen de beker winnen. Of we daartoe in staat zijn? Natuurlijk. Alle vier de clubs die in de halve finale zitten, hebben evenveel kans. We willen er het maximale uithalen", sprak de Duitser.

Halve finales KNVB-Beker:

SC Heerenveen/Feyenoord - Ajax

Vitesse - NEC/VVV-Venlo