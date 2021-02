Marcouch stelt alcoholverbod in na misdragingen en intimidatie in park

De sneeuw en het ijs in het park lokten de voorbije dagen talloze mensen naar het park. Woensdag beëindigen politieagenten al een sneeuwfeestje. Ze stuurden toen vijftig jongeren weg die bij de heuvel voor de Witte Villa stonden te drinken. Vier jongeren kregen een bekeuring, omdat ze onvoldoende afstand van elkaar hielden.

De tekst gaat verder onder de foto:

Zaterdag was het een drukte van jewelste in het park. Foto: Omroep Gelderland

Ondanks dat incident werd het zaterdag opnieuw erg druk. Op verschillende plekken in het park waren matrixborden neergezet die bezoekers eraan herinnerden afstand te houden. Ook werd aangegeven dat er een alcoholverbod gold. Toch hielden velen zich niet aan die regel. Sommigen hadden kratjes bier meegesleept naar het park, om daar te proosten en te drinken met vrienden.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Burgemeester Marcouch heeft daarom het bevel gegeven om voor zondag 'op eerste aanzegging van politie of boa' afstand te doen van alcoholische drank. "We constateren dat te grote groepen jongeren zich in het park verzamelen met kratjes bier en andere sterke alcoholhoudende drank. Dat gaat gepaard met het schenden van de coronamaatregelen en misdragingen en intimidatie van andere gebruikers van het park", geeft Marcouch te kennen in een brief aan de Arnhemse gemeenteraad.

Wie het bevel niet naleeft is strafbaar en zal op de bon geslingerd worden. Of, en zo ja hoeveel bekeuringen er zaterdag zijn uitgedeeld is niet bekend. Het alcoholverbod geldt van 12.00 tot 20.00 uur. Na achten wordt opgetreden op basis van de al geldende maatregelen.

Zie ook: Politie beëindigt sneeuwfeestje: 50 jongeren weggestuurd uit Sonsbeekpark in Arnhem