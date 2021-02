Ziekenhuis Tiel overspoeld door tientallen mensen met botbreuken

Rond 14.30 uur kan SEH-arts Maarten Aerts even een break nemen van zijn werkzaamheden. Hij heeft al de nodige mensen binnen zien komen met pijnlijke armen en benen. Aanvankelijk begon de dag nog rustig. "Maar gaandeweg de ochtend merkten we al goed dat mensen waren gaan schaatsen of wandelen", zegt Aerts.

"We hebben vrij veel mensen gezien die waren uitgegleden, op de stoep of op het ijs. Hoeveel mensen we inmiddels al gehad hebben met botbreuken? Zo'n 20 à 25. Normaal zijn dat er 10 à 15 op een doorsnee zaterdag. En gisteren zagen we ook al zo'n 35 mensen die door de gladheid, het schaatsen of lopen op de stoep botbreuken hadden opgelopen. Allemaal door de gladheid. Dat zijn er meer dan anders."

Iets verderop zit Iris Hoog Antink met een pijnlijke pink. Die bezeerde ze niet tijdens het schaatsen, maar tijdens een andere buitensport. "Ik was op de mountainbikeroute in Amerongen en toen lag er een ijsplakkaat op de route", vertelt ze. "Ik ging onderuit in een bocht, ik kon nergens meer heen. Mijn pink doet nu zeer, de uitslag weet ik nog niet. Ze hebben wel foto's gemaakt."

'Uitermate veel mensen'

Voor koning winter zijn intrede deed in Gelderland, was het betrekkelijk rustig qua botbreuken, zegt de SEH-arts in Tiel. "Door alle beperkende maatregelen zagen we redelijk weinig breuken. Maar wat we vandaag zien is, zelfs in vergelijking met de periode waarin nog gewoon gesport mocht worden, uitermate veel. En we zien dat vrijwel iedereen die hier komt, ook daadwerkelijk een breuk heeft opgelopen."

Helemaal onvoorbereid waren Aerts en zijn collega's in het Rivierenland Ziekenhuis niet. De weersomstandigheden zijn al dagen hetzelfde en de schaatskoorts heeft toegeslagen. "Daarom hebben we bij onze inkopers extra gips ingeslagen. En we hebben de bezetting van verpleegkundigen aangepast, zodat we nu constant één verpleegkundige hebben die aan het gipsen is. En dat is ook wel nodig, vandaag."

Meer dan dertig patiënten

Uiteindelijk loopt de teller op de afdeling spoedeisende hulp in Tiel op tot boven de dertig patiënten met botbreuken, vergelijkbaar met het beeld op vrijdag. Voor zondag en later wordt dooi verwacht. De kans is groot dat dat mensen thuishoudt. Aerts hoopt van harte dat iedereen de adviezen opvolgt en de waarschuwingen ter harte neemt. "En als ze er toch doorheen zakken, dan hoop ik dat ze snel aan de kant komen en kunnen opwarmen. Dan hoeven ze niet naar het ziekenhuis te komen."