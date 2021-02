'Een geweldige sensatie', Guido en Mark schaken halfnaakt in een wak

Guido is voorvechter van het buitenklimaat. We zitten te veel binnen met z'n allen, vindt hij, en daarom inspireert hij mensen om zichzelf uit te dagen en hen te laten zien wat hun lijf allemaal aankan. Als trainer en massagetherapeut wil hij graag het goede voorbeeld geven. Daarom startte hij eind december met een heuse cold challenge: iedere dag bracht hij minstens enkele minuten door in ijskoud water in de buitenlucht.

De tekst gaat verder onder de foto:

Mark en Guido in het ijs bij de Grebbedijk. Foto: Guido Soeteman

Dat leidde zaterdag tot een even indrukwekkende als hilarische uitdaging: een potje schaken in een wak van het ijskoude water bij de Grebbedijk in Wageningen. Het was Guido's vader die hem ertoe aanzette. "Ik ben al sinds 2016 bezig met dit soort uitdagingen, en sinds eind december doe ik het iedere dag. Gisteren was het dag 48, en in sommige culturen betekent dat dat de cirkel rond is. Mijn vader hoorde dat en zei tegen me: je kunt wel een potje gaan schaken in een wak. En toen dacht ik: ja, dat kan ik inderdaad wel doen."

Knipoog naar de samenleving

Samen met vriend Mark Kriebel (23) hakte Guido daarom twee gaten in het ijs, waarna de mannen zich lieten zakken en een schaakbord tussen hen in plaatsten. Dat ze zich bijna naakt in het wak lieten zakken, was ook bedoeld als knipoog naar de buitenwereld, zegt Guido. "Iedereen kleedt zich deze dagen dik aan voor-ie naar buiten gaat. Maar zo kan het dus ook."

Het gevoel dat vrijkomt bij een potje schaken in het ijs is onbeschrijflijk, zegt de Wageninger. Een ijskoude douche nemen, wat hij ook wel eens doet, komt volgens Guido niet eens in de buurt. "Het werkt ontzettend activerend voor je lichaam. Je lichaam uitdagen is heel goed. Het is wetenschappelijk bewezen dat het goed is voor je hart en de flexibiliteit van je bloedvaten. Maar wat je óók ervaart, is een superdiepe sensatie op het moment zelf. Alles wordt mooier, bijzonderder. Bijna alsof je een pilletje slikt, ja, haha. Maar met het grote verschil dat je lijf het nu zélf doet."

Ludieke actie

Het potje wakschaken werd zaterdag snel opgepikt en op verschillende plekken onder de aandacht gebracht. Want wie gaat er nu met deze temperaturen halfnaakt in een wak zitten? Guido lacht erom. "Ik doe dit soort dingen wel vaker, maar meestal niet met een spelletje. Dit was echt ludiek bedoeld."

De tekst gaat verder onder de foto:

Guido en Mark schaakten zaterdag in het ijs. Foto: Guido Soeteman

Guido weet dat Wim Hof, de Nederlandse avonturier die de bijnaam 'The Iceman' draagt, de bekendste kouliefhebber van allemaal is. Hof is een inspirator voor Guido, die dan ook niets liever wil dan met Hof in het wak te duiken. "Dat is eigenlijk wel de volgende challenge, ja. Dat zouden we graag willen. Ik hoop dat we wat mensen kunnen inspireren om net dat stapje buiten hun bekende wereld te treden. Als je de kou wat dieper binnen kunt laten, kun je de warmte ook wat dieper ervaren", zegt hij.

Koude handen

Maar wie won nu eigenlijk het potje schaak, zaterdagochtend? "Mark", sipt Guido. "Ik stond er op zich goed voor. Mijn lichaam had het niet zo koud, ik heb inmiddels wat ervaring, maar mijn handen wel. Het was -13 graden toen we van start gingen, en na tien minuten had ik moeite de stukken op te tillen en te verplaatsen. Toen heb ik dus opgegeven, door uit het water te gaan."