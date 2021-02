Tutuarima denkt aan 'dochter in de hemel' bij goal voor De Graafschap

In september 2018 wordt Tutuarima vader van een tweeling. Jordan komt gezond op aarde, maar zusje Nyla haalt het niet. Vreugde en verdriet komen ineens heel dicht bij elkaar. Een indrukwekkende begrafenis, waarbij alle spelers en stafleden van De Graafschap aanwezig zijn, verzacht de pijn een klein beetje. De Velpenaar maakt met zijn vriendin Jana een loodzware tijd door.

Nyla

13 februari 2021. Tutuarima schiet op een ijskoude zaterdagmiddag de bal in het net tegen MVV. Het is zijn eerste goal in het shirt van De Graafschap. Voor Telstar had de karaktervoetballer op links ook al eens gescoord. Ook toen was MVV de tegenstander. Maar dit doelpunt heeft veel meer betekenis. Tutuarima kijkt naar boven, richt zijn armen naar de lucht en denkt aan zijn overleden dochter Nyla.

Kracht

"Ze zit daarboven, in de hemel, en ik draag haar altijd met me mee", zegt de voetballer van De Graafschap na de moeizame 1-0 zege op MVV. "Zij geeft mij elke dag de kracht om door te gaan. Als gezin zijn we er veel mee bezig. We vergeten haar nooit. Ik dacht op dat moment aan mijn beide dochters. Ik was blij", zegt 'Tutu' terwijl hij straalt.

De tekst gaat verder onder de foto:

Jordy Tutuarima is blij met zijn eerste goal voor De Graafschap. Foto: Omroep Gelderland

De blijdschap op zijn gezicht heeft ook te maken met een prachtig nieuw vooruitzicht. "Er komt er weer eentje. Het kan elk moment gebeuren. Marc Teloh (teammanager De Graafschap, RvdM) had een telefoontje kunnen krijgen dat ik eraf moest. Gelukkig was het nog niet zover vandaag en kon ik mijn goaltje meepikken."

Sterretje

Met dochtertje Jordan gaat het goed, net als met Tutuarima zelf. Hij zit, na een fase waarin hij dit seizoen even afwezig was, weer goed in zijn vel. "We hebben een nieuw huisje gekocht in Elst, waar ik al eerder heb gewoond. Daar loopt Jordan vrolijk rond. We leggen ook alles uit en dan vertellen we over een sterretje daarboven in de hemel."

De tekst gaat verder onder de foto:

Jordy Tutuarima valt aan op links. Foto: Omroep Gelderland

Zo was het een bijzondere zaterdag voor de Gelderlander, die in zijn jeugd ook bij NEC speelde. Tutuarima groeide uit tot matchwinner, in een periode waarin hij ook weer vaste basisspeler is bij De Graafschap. Zijn club blijft serieus meedoen in de promotierace.

"Ik denk dat de kans heel groot is dat we het gaan halen, maar we moeten het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Dit is een volwassen groep met veel kwaliteit en als het nodig is zijn er ook altijd wel spelers die je weer met beide beentjes op de grond zetten."

Vrijheid

"Ik krijg het vertrouwen van de trainer. Ik was al heel lang op zoek naar een goal, maar het viel steeds net niet goed. Je bent continu bezig dat gaatje te vinden, maar ik ben een speler die nooit veel heeft gescoord. In dit systeem hebben wij als backs veel vrijheid om op te komen. Dat is lekker. Julian doet dat op rechts, dat is onze kracht."

Bekijk de reacties van Jordy Tutuarima en trainer Mike Snoei: