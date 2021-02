Carnaval gaat door, maar dan uitgedost achter de laptop

De Silvoldse carnavalsverenigingen De Metworst, Jeugdcarnaval Silvolde en CV De Foekepot doen normaal gesproken ieder hun eigen ding met carnaval, maar dit jaar hebben ze de handen ineengeslagen.

"Dit jaar hebben we gemeend, gezien de uitzonderlijke situatie, samen te werken en onder de noemer TotaalCarnaval Zillewold iets te organiseren, om het grote feest toch niet helemaal voorbij te laten gaan", vertelt organisator Remco van Aken. Hij doet zijn verhaal op een parkeerplaats in het dorp. Daar kunnen inwoners hun van tevoren bestelde carnavalspakketten coronaproof ophalen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Het zijn horecapakketten met verse hapjes, stokbrood, kruidenboter, chips, bier en wijn, die 11, 22, 33 of 44 euro per pakket kosten", zegt Van Aken. Het is de bedoeling dat alle carnavalsvierders in het dorp met horecapakket en carnavalskleding voor de laptop gaan zitten om mee te doen met het programma.

Polonaise

Ondanks de wil om er dit jaar toch iets feestelijks van te maken, kijkt Remco ook al uit naar volgend jaar. "Dat we gewoon met z'n allen weer in een zaal een polonaise kunnen lopen, weer kunnen proosten met elkaar en elkaar kunnen knuffelen en in de polonaise weer stiekem in billen kunnen knijpen. Dat we terugkijken op een raar jaar 2021, maar dat we er alles uit hebben gehaald."