De Graafschap rukt op naar tweede plaats na magere winst op MVV

Met Van Mieghem voor Konings begon de club uit Doetinchem aan weer een wedstrijd op de vroege zaterdagmiddag. De Graafschap pakte direct het initiatief en kreeg al na een minuut een grote kans via de rappe Van Mieghem, die van dichtbij de korte hoek probeerde.

Vervolgens werd direct duidelijk dat MVV was gekomen voor momenten in de omschakeling en De Graafschap het spel moest maken. Dat lukte redelijk, maar ook niet meer dan dat. Het stugge MVV, onder leiding van trainer Kalezic, verdedigde compact.

Tutuarima bedankt 'hogere machten' bij de 1-0

Tutuarima brak de ban, na een aanval die hij zelf had opgezet. Via tussenstation Verbeek rondde de kleine linksback af. Het was zijn eerste goal in het shirt van De Graafschap in een officieel duel. "Tutu' was er zichtbaar blij mee na. Zo had de thuisploeg in de barre Achterhoekse kou zijn voorsprong te pakken. Pas diep in de eerste helft moest doelman De Boer redding brengen op een kans van MVV. Veel meer gebeurde er niet, hoewel De Graafschap af en toe een mogelijkheid kreeg op meer.

Rody de Boer

Melvin Platje

In de tweede helft gooide MVV, met voormalig Graafschapper Sven Blummel, de schroom van zich af. De formatie van Snoei had het ineens lastiger. Tutuarima kreeg na tien minuten de kans op 2-0, maar had het pech van de paal. Een kwartier later wisselde de coach van De Graafschap drie spelers. Platje kwam binnen de lijnen voor zijn eerste minuten. Ook Schuurman en Konings mochten het veld op.

Platje en Konings zetten in de slotfase nog een aardige combinatie op, maar de laatste kreeg de bal niet tegen het net. De ergernis langs de kant bij Snoei nam zichtbaar toe en de spanning bleef. Lieftink, goed voor acht goals, schoot nog van grote afstand en was ook dichtbij de 2-0, maar die bleef uit. De Graafschap boekte echter alsnog zijn zesde zege op rij.

