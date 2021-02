Schaatskoorts bereikt kookpunt: 'Het is schitterend wat er nu gebeurt'

Duijn reed drie keer de Elfstedentocht en geniet intens van de barre kou. Actief schaatsen doet de Eefdenaar sinds twee jaar niet meer, door een versleten knie, maar zijn ogen beginnen te glinsteren als hij over de sport praat. "Schitterend, wat er nu gebeurt", zegt hij opgetogen. Laura van Ramshorst sluit zich daar volmondig bij aan. Ze schaatste vrijdag al van Biddinghuizen naar Elburg en weer terug. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt, het is echt prachtig", zegt ze. "Zwart ijs, zonder scheuren, en de wind mee. Fantastisch!"

Duijn en Van Ramshorst schoven vrijdag aan in het tv-programma De Week van Gelderland om de schaatskoorts te bespreken, net als ijsmeester Grobbee. Hij is zo fanatiek met zijn voorbereiding, dat hij al niet meer thuis slaapt. Grobbee brengt de nacht inmiddels door in het clubhuis van de ijsvereniging in Oosterbeek.

"De eerste dagen slaap ik op de ijsbaan. Je moet vaak even wachten tot het ijs hard is geworden, voordat je er weer een nieuwe laag water op kunt leggen. Dan kruip ik even de slaapzak in en doe ik even een dutje", lacht hij. "Daarna ga ik weer verder. Het is super mooi om te kunnen doen, zo kun je de mensen ook vlot toelaten. Ze staan te popelen."

Sjon Grobbee is nu ijsmeester, maar schaatste vroeger zelf ook fanatiek.

Magie van natuurijs

De magie van natuurijs laat zich moeilijk uitleggen. "Het is heel bijzonder, het is een soort virus. Als er natuurijs lag, dan was ik niet meer te houden", roept Duijn in herinnering. "Ik ben nu bijna 75 jaar, maar toen ik jong was en uit het raam ijs en sneeuw zag... dan was ik niet meer te houden. Het is onbeschrijflijk."

Marathonschaatsster Van Ramshorst, die vorig jaar de alternatieve Elfstedentocht won op de Oostenrijkse Weissensee, denkt dat het met een gevoel van vrijheid te maken heeft. "Je gaat het ijs op en je kunt schaatsen. Het geluid, het sporten, het is zo leuk."

Marathonschaatsster Laura van Ramshorst won vorig jaar de alternatieve Elfstedentocht.

Wanneer ze echt weer een wedstrijd mag rijden, in plaats van alleen pleziertochten, weet de Barneveldse nog niet. "Dit jaar niet meer, want al onze wedstrijden zijn inmiddels geannuleerd. We hadden gehoopt dat het nu mocht, maar helaas. Dan hopen we maar op volgend jaar", zegt ze.

Geen NK op natuurijs

Donderdag zette het kabinet een streep door een mogelijk NK marathon op natuurijs. Een bittere pil, geeft Van Ramshorst toe. "Enorm balen", zegt ze. "Ik heb nog nooit een wedstrijd op natuurijs in Nederland meegemaakt, nu had het voor het eerst voor mij kunnen gebeuren. Eerlijk gezegd zag ik het al wel een beetje aankomen, maar het is toch wel erg balen."

