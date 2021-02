Schaatsen kunnen weer uit het vet, maar een ongeluk zit in een klein hoekje

De schaatsbanen in Gelderland lopen dit weekend waarschijnlijk flink vol. Iedereen die behoefte heeft aan een rondje kan nu zijn kans grijpen. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje en daarom zijn de verschillende hulpdiensten extra alert. De Reddingsbrigade Apeldoorn deelt tips & tricks om veilig te blijven tijdens het schaatsen.

Lifeguard Christiaan Schaake zegt dat goed voorbereid van huis gaan heel belangrijk is. IJs blijft een natuurproduct en kan zwakke plekken hebben, zonder dat je het zelf echt in de gaten hebt. Maar wie de juiste spullen bij zich heeft, kan zichzelf waarschijnlijk in veiligheid brengen als het mis gaat op de schaatsen.

Tip 1: Neem droge kleren mee

"Dat is altijd verstandig", zegt Staake. "Het grote gevaar van door het ijs zakken, is dat je daarna onderkoeld raakt."

Tip 2: Regel een ijspriem

Een wat? Ja, een ijspriem. "Een goede schaatser heeft er eentje bij zich. Het zijn twee stokjes met daarin een spijker en een touwtje. Die hang je om je nek, en als je dan door het ijs zakt, kun je met hulp van die prikkers jezelf naar de kant slepen."

Zie ook: Maatregelen tegen schaatsdrukte, politie haalt honderd man van het ijs

Tip 3: Ga nooit alleen

"Zorg altijd dat je met meerdere mensen bent", zegt Staake. "Mocht er dan iemand door het ijs zakken, kunnen anderen de hulpdiensten inschakelen."

Tip 4: Blijf kalm

"Zak je door het ijs en kom je in het water, dan is dat heel erg koud. Daar zal je van in paniek raken en je reactievermogen wordt een stuk minder", weet de lifeguard. "Je handen worden heel snel koud, waardoor je moeilijk dingen vast kunt pakken. Dan is het belangrijk rustig te blijven en te proberen naar de kant te komen en daar weer warm te worden."

Tip 5: Te water? Breek het ijs

Op eigen kracht uit een wak klimmen is moeilijk: je hebt het koud, het is glad en misschien ben je je oriëntatie kwijt. Probeer dan het ijs voor je te breken, zegt Staake. "Hak jezelf naar de kant toe, tot je daar rustig de kant op kunt klimmen."

Tip 6: Pak je telefoon in

Op het ijs kun je met je smartphone prachtige plaatjes schieten of een video opnemen. Maar hij kan ook levensreddend zijn, dus zorg ervoor dat je je telefoon verpakt meeneemt. In een waterdicht, plastic zakje bijvoorbeeld. "Dan blijft hij droog als je te water raakt en kun je 112 nog bellen."

Tip 7: Onder het ijs? Dit doe je

"Je kunt voorkomen dat je onder het ijs raakt, door te gaan schaatsen op plekken waar het niet diep is. Dat zou ik sowieso aanraden", zegt Staake. "Maar mocht je toch onder het ijs komen, moet je naar een plek zwemmen die qua kleur afwijkt van de rest van het ijs. Daar is het wak en dat is anders naar het ijs. Zwem daarnaartoe."

Hier kun je schaatsen

Het Apeldoorns Kanaal, dat het dichtst bij de Reddingsbrigade Apeldoorn is, is op dit moment nog niet dik genoeg om op te schaatsen. Benieuwd naar de plekken waar je al wél aan de slag kunt? Je vindt ze hier!