Mo Hamdaoui ziet zichzelf terugkeren op 'alle aanvallende posities'

De Graafschap treedt zaterdagmiddag op een ijskoude Vijverberg op volle oorlogssterkte aan tegen MVV. Alleen Mo Hamdaoui ontbreekt nog in de selectie. De Amsterdammer trainde deze week voor het eerst weer volledig mee met de groep, maar trainer Mike Snoei wil nog niet te veel risico met hem nemen.

Half november sloeg de malheur bij Hamdaoui toe. "Ik viel uit bij Dordrecht, dat was nog relatief mild. Toch was dat achteraf al een soort teken. Ik heb het een week later tegen Eindhoven weer geprobeerd na een goede trainingsweek, maar dat was blijkbaar iets te vroeg. Toen bleek het toch ruim acht weken te duren en werd het inderdaad een zware blessure.

Prioriteit

De Amsterdammer kwam dit seizoen tot dertien wedstrijden. Daarin overlegt hij toch prima cijfers. Hamdaoui lacht. Hij kent de wetten van het voetbal. "Zo lang de ploeg wint, is er weinig reden tot veranderen. Mijn prioriteit is op dit moment alleen om weer helemaal fit te worden. Dan komen de wedstrijden vanzelf ook weer. Ik voel me elke dag beter worden. Er komen nog hele potjes aan."

Hij oogt relaxed en lijkt zich niet zo druk te maken over zijn toekomst. Hamdaoui loopt bij De Graafschap komende zomer uit zijn contract. "Het is honderd procent waar dat ik mezelf weer in de etalage zal moeten spelen. Ik ben zeker nog niet bezig met mijn toekomst. Daar vind ik het ook nog te vroeg voor. Misschien gaan we er hier uitkomen, misschien speel ik volgend seizoen ergens anders."

'Concurrentie mooi'

Bij De Graafschap is de concurrentie met Leemans en Platje in de gelederen toegenomen. Ook het systeem met vijf verdedigers en twee spitsen lijkt niet in het voordeel van Hamdaoui. "Er zijn vier aanvallende posities en op één daarvan zie ik mezelf spelen. Ik ben op meerdere posities inzetbaar. Dat we op alles posities nu echt dubbel bezet zijn, vind ik alleen maar mooi. Concurrentie hoort er ook bij."