Strooi geen zout en ga niet scheuren op de kwetsbare zandpaden

Een gemeente als Lochem heeft alleen al zo'n 140 kilometer aan zandweg. Maar zo'n zandweg is niet berekend op hoge verkeersbelasting en -snelheden. Weersinvloeden als langdurige droogte, neerslag of vorst maken zandwegen bovendien extra kwetsbaar. Daarom is voor verkeer in deze tijd van strenge vorst extra voorzichtigheid geboden.

Maar ook dooi is niet ideaal voor de zandwegen. Het advies van Michiel Gijtenbeek van Circulus-Berkel, dat actief is in het beheer van de openbare ruimte, is om deze wegen bij winterweer te ontzien, of als automobilist een andere route te kiezen als dat kan. En als je er dan toch oprijdt: ga niet scheuren.

Geen zout strooien

Het is niet aan te bevelen om zout te strooien op de zandwegen. "We vragen bewoners dit ook zelf niet te doen, hoewel het goedbedoeld is", zegt Gijtenbeek. "Zout zorgt voor opdooi van de toplaag, waardoor de weg onbegaanbaar wordt. Als het na een periode van vorst begint te dooien, kan het wegdek erg kwetsbaar worden. In dat geval moet Circulus-Berkel soms besluiten de zandweg gedeeltelijk voor korte tijd af te sluiten."